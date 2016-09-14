خبرگزاری مهر - گروه استان ها: سالانه حدود ۲۰۰ میلیون شاخه گل و گیاه در مازندران تولید میشود که بیشتر آن در بازارهای داخلی به مصرف میرسد و درصد کمی از آن موفق میشوند به بازارهای آنسوی آبها برسند.
این در حالی است که استان مازندران در تولید درخت و درختچههای زینتی مقام نخست و در تولید گلهای زینتی مقام دوم کشور را دارد و حدود ۱۲ درصد از تولیدات گل و گیاه مازندران به ضایعات تبدیل میشود.
شش اتحادیه در مازندران درزمینهٔ تولید گل و گیاه فعالیت دارند و شمعدانی، دیفن باخیا، انواع فیکوس بنجامین، لیلیوم، گلایول، داوودی، نرگس، کاج، ماکنو لیا، انواع سدروس، اقاقیا، بنفشه، مینا، تاجخروس، از اساسیترین تولید محصولات گل و گیاه مازندران است.
صنعت گل و گیاه در محمودآباد مغفول مانده است
یحیی یوسف پور فرماندار محمودآباد در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه گل وگیاه شهرستان کمی مغفول مانده، با اشاره به ظرفیتهای این صنعت در دنیا افزود: محمودآباد در گلهای شاخه بریده در استان اول و در گلهای زینتی دوم را دارد.
فرماندار محمودآباد تصریح کرد: اکنون ۷۸ هکتار از زمینهای شهرستان به گل وگیاهان زینتی اختصاصیافته و ۴۰۰ نفر در این صنعت در شهرستان اشتغال بکار دارند.
فرماندار محمودآباد خواستار رفع موانع فراروی صادرات گل و گیاه به کشورهای همسایه شد.
سهم ناچیز مازندران از درآمدهای صنعت گل و گیاه در حالی است که امروزه گسترش زندگی شهرنشینی و به دنبال آن کاهش ارتباط انسان با طبیعت باعث افزایش بیماریهای روحی و روانی و بالطبع بسیاری از بیماریهای جسمی شده است.
به تأکید کارشناسان باید با یک برنامهریزی صحیح از امکانات خدادادی کشورمان در جهت بالا بردن فرهنگ مصرف گیاهان زینتی در کشور و همچنین تولید و صادرات آن بهعنوان یکی از محورهای مهم اقتصادی و ارزآور استفاده لازم را به عمل آورد.
ضرورت تلاش برای رواج استفاده ازگلهای طبیعی بهجای گلهای مصنوعی وارداتی، لزوم فرهنگسازی برای پرورش گل و گیاهان زینتی بهویژه در مناطق شهری احساس میشود
علاوه بر این برای جذب گردشگران داخلی و خارجی بهمنظور بازدید از توانمندیهای کشور در عرصه گل و گیاه زینتی، ضرورت تلاش برای رواج استفاده ازگلهای طبیعی بهجای گلهای مصنوعی وارداتی، لزوم فرهنگسازی برای پرورش گل و گیاهان زینتی بهویژه در مناطق شهری احساس میشود.
مدیرکل دفتر امور گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه کل سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی کشور در سال گذشته حدود شش هزار و ۳۲۹ هکتار بوده که حدود یک درصد از کل سطح زیر کشت گل و گیاه جهان را به خود اختصاص داده است، گفت: سطح زیر کشت گلخانههای گل و گیاهان زینتی دو هزار و ۲۶۴ هکتار، سطح زیر کشت فضای باز چهار هزار و ۶۴.۹ هکتار، تولید گل شاخه بریده دو هزار و ۳۳۶ میلیون شاخه، تولید گیاهان آپارتمانی ۱۰۴.۷ میلیون گلدان بوده است.
وی ادامه داد: در تولید گیاهان فصلی نشایی ۶۱۲.۹ میلیون بوته و تولید درخت و درختچه زینتی ۲۵۷ میلیون اصله است.
کیایی بابیان اینکه در سال گذشته بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات گل و گیاهان زینتی به ارزش ۳۱.۲ میلیون دلار و میزان آن هفت هزار و ۳۷۵.۸ تن بوده است.
وی عمده کشورها برای صادرات گل و گیاهان زینتی را به کردستان عراق، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان بیان کرد و گفت: مهمترین برنامه ششم توسعه در اجرای طرح اقتصاد مقاومتی بر بهرهوری آب و افزایش در بهرهوری، صرفهجویی آب، افزایش صادرات محصولات گلخانهای و افزایش سطح تراز ایجاد اشتغال از ۱۰ تا ۱۲ نفر است.
طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت گل و گیاه در کشور طی سال آینده باید به ۴۸ هزار و ۳۵۵ هکتار برسد که از این تعداد ۳۱ هزار برای کشت صیفی و سبزی در نظر گرفتهشده تا از فضای باز به سمت گلخانهای سوق داده شود.
بایستی برای رقابت با کشورهای رقیب و در دست گرفتن بازارهای هدف، کیفیت تولید محصولات را بالا ببریم
به تأکید فعالان صنعت گل و گیاه، یکی از مشکلات این رشته هزینه بالای تولید محصولات است و در ضمن کیفیت محصولات هم قابلرقابت نیست که بتوان این محصولات را صادر کرد. این در حالی است که ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران میگوید: باید برای رقابت با کشورهای رقیب و در دست گرفتن بازارهای هدف، کیفیت تولید محصولات را بالا ببریم.
وی قابلیتهای مازندران را برای پرورش گل و گیاه بیرقیب دانست و افزود: استعدادها و قابلیتهایی که در مازندران از رامسر تا گلوگاه وجود دارد، بینظیر است و واحدهای کوچک تولیدی بایستی در سایه سیاستهای حمایتی بزرگشده و سرمایهگذاری کنند.
فلاح گفت: مسئولان کشوری هم باید سیاستهای روشنی را اتخاذ کنند تا هر چه بیشتر از واردات کم شود بهویژه اینکه باوجود ظرفیتهای بیبدیل مازندران، کشور نیازی به واردات گل و گیاه نداشته باشد.
استاندار مازندران افزود: اینکه بیشترین تولید گل و گیاه زینتی و آپارتمانی کشور در اختیار مازندران است کافی نیست و باید ببینیم چه نقشی در بازار صادرات و سبد مصرفی خانگی داریم و در این زمینه بایستی از ظرفیتهای اتحادیه تعاونی و شرکتهای تعاونی بهرهمند شویم و دولت برای فعالان حوزه گل و گیاه و کشاورزان بایستی چتر حمایتی خود را فعال کند.
به باور فعالان صنعت گل و گیاه و کارشناسان، باید در حوزه گل و گیاه برای افزایش کیفیت از نتایج آخرین تحقیقات علمی استفاده کرد.
واردات بی رویه گلهای مصنوعی
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر واردات بیرویه گلهای مصنوعی را یکی از مشکلات صنعت گل وگیاه استان ذکر کرد و اظهار داشت: مازندران با برخورداری از تمام ویژگیهای اقلیمی میتواند در این صنعت بیش از این مطرح شود.
صفرعلی اسماعیلی اظهار داشت: واردات بیرویه گلهای مصنوعی، بازار گلهای طبیعی را دچار مشکل کرده و علاوه بر این، در صادرات دچار مشکل هستیم و درحالیکه دنیا به سمت مکانیزه پیش میرود ولی گلخانههای ما سنتی است و باید با دعوت از بخش خصوصی وسرمایه گذاران داخلی وخارجی گلخانهها را مدرن کرده و به سمت صادرات پایدار برویم.
نبود سامانه مناسب حملونقل، بستهبندی نامناسب، بازاریابی ضعیف، نبود نمایشگاه دائم، نبود هماهنگیهای بین بخشی، ضعف تشکیلاتی اتحادیه گل و گیاه زینتی، ناشناخته بودن بازار هدف و ضعف دانش صادرکنندگان از فنون بازاریابی بینالمللی ازجمله دلایل آن است.
نابسامانی بازار، نبود یارانه مشوق دار، کشت سنتی و بهره نبردن از تجهیزات مدرن و پیشرفته نیز سبب شده تا تولیدات گل و گیاه مازندران توان قدرت با رقبای خارجی را نداشته باشند و درصدی از آن تبدیل به ضایعات شوند.
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