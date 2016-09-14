انجام هزار و ۱۲۵ عملیات توسط اورژانس نهاوند در سال جاری

احمد کیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان نهاوند با دارا بودن یک پایگاه مرکزی اورژانس شهری و ۳ پایگاه اورژانس جاده‌ای به‌صورت شبانه‌روزی به انواع حوادث شهری و جاده‌ای امدادرسانی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه پایگاه مرکزی نهاوند شهری و پایگاه‌های فیروزان، کیان، گاماسیاب جاده‌ای است، گفت: با تلاش‌های شبانه‌روزی عوامل اورژانس شهرستان نهاوند طی سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۲۱۵ عملیات در حوادث شهری و جاده‌ای انجام شده است.

مسئول اورژانس نهاوند بابیان اینکه یکی از رسالت‌های مهم اورژانس امدادرسانی و انتقال مصدومین و بیماران به مراکز درمانی است، گفت: در ۵ ماه نخست سال جاری اورژانس نهاوند بیش از یک هزار و ۱۲۵ مورد عملیات شامل امدادرسانی در تصادفات، بیماران و حادثه‌های خانگی و شهری داشته است.

کیانی با اشاره به انجام ۳۹۰ مورد عملیات امدادرسانی تصادفات در محورهای درون و برون‌شهری نهاوند طی ۵ ماه نخست سال جاری، گفت: علت عمده این تصادفات بی‌توجهی به جلو و عدم رعایت سرعت مطمئنه در محورها بوده است.