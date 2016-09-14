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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۱۹

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان :

سازوکار افزایش بیمه شدگان تامین بیمه اجتماعی درکردستان طراحی شود

سازوکار افزایش بیمه شدگان تامین بیمه اجتماعی درکردستان طراحی شود

سنندج- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان بر طراحی ساز و کاری برای افزایش تعداد تحت پوشش های بیمه تامین اجتماعی در استان تاکید کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی سه شنبه شب در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تامین اجتماعی کردستان در سنندج گفت: مراسم های تودیع و معارفه فرصتی را برای واکاوی خدمات دولت در سازمان ها ونهادهای مختلف فراهم می کند.

وی عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی در کشور به ویژه دراستان های کم برخورداری هم چون کردستان از مهمترین سازمان های توسعه ای به شمار می رود.

وی اظهارداشت: سازمانی هم چون تامین اجتماعی هرچقدر بهتر و بیشتر به وظایف و ماموریت های خود عمل کند تسهیل در روند توسعه را در استان هایی هم مانند کردستان فراهم می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان با اشاره به اینکه ایجاد امنیت اجتماعی وشغلی از جمله رسالت های سازمان تامین اجتماعی است، افزود: آیا این سازمان در استان ما توانسته به بهبود فضای کسب و کار در ترازی که دولت تعریف کرده، کمک کند.

فیروزی ادامه داد: میزان تحت پوشش های تامین اجتماعی در کردستان نسبت به میانگین کشوری پایین تر است و این شایسته مردم این استان نیست.

وی بر تدوین و تعریف الگوهای مناسب هر استان برای تحت پوشش قراردادن بیمه تامین اجتماعی تاکید و بیان کرد: می طلبد سازوکاری برای افزایش تعداد تحت پوشش های بیمه اجتماعی در استان طراحی شود.

وی اضافه کرد: در کردستان تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ بسیار کم است و به همین دلیل تعداد زیادی از مردم استان درکارگاه های تولیدی واقع در نقاط روستایی و حاشیه شهرها مشغول به کار هستند، انتظار می رود سازمان تامین اجتماعی برای تحت پوشش قراردادن این افرادهم اقدام کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان یکی از شرایط لازم برای سرمایه گذاری در هر منطقه ای را ایجاد فضای ذهنی و روانی خواند و گفت: اگر سازمانی هم چون تامین اجتماعی در استان ما سرمایه گذاری کند امنیت روانی برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد شد.

درپایان این مراسم از خدمات بیش از ۶ سال مدیریت فریدون خدابنده لو در اداره کل تامین اجتماعی کردستان تجلیل وسید صلاح قریشی به عنوان مدیرکل جدید تامین اجتماعی استان معرفی شد.

کد مطلب 3768682

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