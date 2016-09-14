حضور پیشکسوتان سینماوتئاتر فارس در تولید دو فیلم سینمایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رویین تن سه شنبه شب در نشست پیشکسوتان سینما و تئاتر فارس که در روز پایانی گرامیداشت هنر هفتم در کافه سینما برگزار شد اکران فیلم های «قلب سفید قاصدکها» به کارگردانی افشین محمودی و «باغ بهشت» ساخته مرتضی محمدیان را با بازی حبیب بختیاری و کاظم روزی طلب، بازیگران پرپیشینه سینما و تئاتر را تقدیم اهالی مکتب تئاتر شیراز کرد.

وی که پیشکسوت تئاتر شیراز و تهیه کننده فیلم و سینمای کشور است همچنین از به صحنه رفتن یک اثر تئاتری بر اساس مکتب تئاتر شیراز خبر داد و افزود: قول می دهم افزون بر اکران فیلم های یادشده در زادگاهم، این تئاتر را تقدیم مردم و اهالی هنر شیراز کنم.

رویین تن با اشاره به مظلوم قرار گرفتن مکتب تئاتر شیراز با یادآوری اینکه این مکتب هنری بزرگانی را به سینمای ایران معرفی کرد، افزود: مکتب شیراز برای سه دهه بر تئاتر ایران بزرگی کرد و بزرگانی از آن پا گرفتند که کوچکهایش هم بر فرهنگ و هنر کشور بزرگی می کنند.

این هنرمند پرپیشینه با بیان اینکه در جریان هنری تئاتر شیراز میان بزرگان آن نقش اول و پنجم مفهومی نداشت، تصریح کرد: مکتب تئاتر شیراز اکنون مرده است، اختلاف بین نسلی در این جریان تئاتری کشور روی داده است.

وی با بیان اینکه برخی جوانان امروز ادعای آوانگاردی دارند اما تئاتری ندارند، عنوان کرد: تئاتر آدم عمل می خواهد؛ جوانان بیشتر به سمت پیشکسوتان بیایندو دگر اندیشان و آوانگاردها به بزرگان تئاتر احترام بگذارند.