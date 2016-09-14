به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی جهان چهارم تا نهم آبان ماه در اتریش برگزار خواهد شد و تیم های مردان و زنان کشورمان از ماه ها قبل کار خود را برای حضور در این رقابتها آغاز کرده اند.

این تیم بعد از حضور در رقابتهای بین المللی ، هفته گذشته به دعوت سوئیس راهی شهر بازل شد و موفق شد با کسب ۸ مدال طلا، ۶ نقره و ۵ برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد.

در این رقابتها در بخش مردان، امیر مهدی زاده، سعید احمدی، علی اصغر آسیابری، علی فداکار، ایمان سنچولی، سجاد گنج زاده (۲مدال) طلا کسب کردند. ابراهیم حسن بیگی، مهدی خدابخشی، سجاد گنج زاده و علی اصغر آسیابری نقره گرفتند و علی فداکار هم۲مدال برنز به نام خود ثبت کردند.

در بخش بانوان هم رزیتا علیپور طلا، طراوت خاکسار و فاطمه چالاکی نقره، حمیده عباسعلی، سمیرا ملکی پور و طراوت خاکسار هم مدال برنز کسب کرد.

بعد از مدتها تمرین در داخل ایران رقابتهای سوئیس به لحاظ تغییر محیط برای بالا رفتن شرایط روحی روانی کاراته کاها بسیار مفید بود و به جرات می توان از این تورنمت به یک تمرین پرفشار و مفید یاد کرد،بخصوص آنکه هیچ بار مالی هم برای فدراسیون نداشت ولی در بحث فنی نتوانست کادر فنی را به خواسته های خود برساند.

فدراسیون جهانی به فاصله های معین در کشورهای مختلف اقدام به برگزاری رقابتهایی تحت عنوان لیگ جهان یا همان «کاراته وان» کرده است و همین رقابتها باعث شده تا رقابتهایی از نوع مسترز سوئیس با استقبال چندانی از سوی کشورها مواجه نشود.

تیم ملی کاراته کشورمان که می خواهد ۴۴ روز دیگر روی تاتامی جهانی به دیدار رقبای خود برود باید حداقل یک میدان تدارکاتی مناسب را تجربه کند. حضور در مسابقات کاراته وان می تواند ملی پوشان کاراته را به صورت جدی به چالش کشیده و نقاط ضعف و قوت آنها به خوبی نمایش دهد.

رقابتهای کاراته وان آلمان دوم تا چهارم مهرماه در هامبورگ برگزار خواهد شد و ملی پوشان کشورمان خیلی امیدوارند تا فدراسیون شرایط حضور در این میدان را برای آنها فراهم کند. در واقع مبارزه روی تاتامی هامبورگ در شرایط فعلی یکی از ضروریات تیم ملی کاراته در هر دو بخش بانوان و آقایان است.

تیم ملی کاراته ایران دو سال قبل مدال طلای کومیته تیمی را کسب کرد و در بخش انفرادی هم نتایج قابل قبولی بدست آورد. سرپرست فدراسیون در طول چند ماه اخیر شرایط و امکانات خوبی را برای تیم ملی فراهم کرده است و امیدورایم برای اعزام تیم به آلمان نیز این حمایت ادامه داشته باشد تا کاراته کاها با بهترین شرایط راهی رقابتهای جهانی اتریش شوند.