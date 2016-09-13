به گزارش خبرنگار مهر از برزیل، ابراهیم رنجبر در مرحله رده بندی رقابتهای ریکرو پارالمپیک برزیل برابر کماندار برزیلی قرار گرفت و با نتیجه ۷ بر یک پیروز شد و عنوان سوم را کسب کرد.

غلامرضا رحیمی نیز تا لحظاتی دیگر در دیدار فینال برابر حریف تایلندی خود قرار می گیرد.

مدال های ایران تا روز ششم:

طلا: ساره جوانمردی (تیراندازی بانوان)، مجید فرزین (وزنه برداری) و محمد خالوندی (پرتاب نیزه)

نقره: سامان پاکباز (پرتاب وزنه)، علیرضا قلعه ناصری (پرتاب دیسک)، نعمتی و رنجبر (میکس ریکرو تیمی)، سجاد محمدیان (پرتاب وزنه) و عبدالله حیدری (پرتاب نیزه)

برنز: پیمان نصیری (دو ۱۵۰۰ متر)، ابراهیم رنجبر (ریکرو)

پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو از ۱۸ شهریور ماه با حضور چهار هزار و ۳۵۰ ورزشکار از ۱۵۹ کشور جهان به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل آغاز شده است و تا ۲۸ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

کاروان ورزشی کشورمان با عنوان «منا» متشکل از ۱۱۱ ورزشکار در ۱۲ رشته ورزشی در این دوره از بازی‌ها حضور دارد.