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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۳:۱۸

تحولات یمن؛

هلاکت ۲ نظامی سعودی در «جیزان»/بمباران یک مدرسه در «صعده»

هلاکت ۲ نظامی سعودی در «جیزان»/بمباران یک مدرسه در «صعده»

هلاکت دو نظامی سعودی در حمله نیروهای یمنی به «جیزان» و بمباران یک مدرسه در استان «صعده» توسط جنگنده های سعودی از جمله اخبار و تحولات یمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، در پی بمباران موشکی و توپخانه ای مواضع سعودی در «جیزان» از سوی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن دو نظامی سعودی کشته شدند.

یک منبع نظامی در جیزان اعلام کرد که یگان موشکی نیروهای یمنی مواضع الدخان و السودانه در الخوبه را با چندین موشک بمباران کرد که در پی آن دو نظامی سعودی کشته شدند.

این منبع همچنین تصریح کرد که توپخانه ارتش و کمیته های مردمی منطقه الخشن در الخوبه را بمباران کرد که منجر به حریق گسترده در این محل و فرار نظامیان سعودی شد.

یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنین روز سه شنبه با چندین موشک از نوع «الصرخه ۳» تجمعات مزدوران سعودی در شرق منطقه «الطوال» مقابل جیزان را هدف قرار داد.

در همین حال جنگنده های سعودی بامداد چهارشنبه یک مدرسه در استان صعده را بمباران کردند. یک منبع محلی اعلام کرد که جنگنده های سعودی یک مدرسه در منطقه آل عقاب در بخش سحار را مورد هدف قرار دادند که در پی آن این مدرسه تخریب و خساراتی به منازل مجاور آن وارد گردید.

لازم به ذکر است که سعودی ها در سایه سکوت بین المللی تاکنون صدها مدرسه، بیمارستان، منازل و بازارها در صعده و دیگر استان های یمن را هدف حمله قرار داده اند.

کد مطلب 3768730

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