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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۳:۰۰

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

محمد فتحی گنجی در پرتاب نیزه چهارم شد 

محمد فتحی گنجی در پرتاب نیزه چهارم شد 

دو و میدانی کار ایران در ماده پرتاب نیزه F۴۶ پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک با کسب عنوان چهارمی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، محمد فتحی گنجی در این ماده که از ساعت ۱۸ به وقت محلی در ورزشگاه المپیک شهر ریو آغاز شد در رقابت با ۱۲ حریف خود به عنوانی بهتر از چهارمی دست پیدا نکرد.

فتحی گنجی با بهترین پرتاب خود به میزان ۵۴ متر و ۶۷ سانتیمتر در رده چهارم قرار گرفت ضمن اینکه دو پرتاب وی از سوی داوران خطا اعلام شد. 

«دوِندرا» از هندوستان با پرتابی به میزان ۶۳ متر و ۹۷ سانتیمتر طلا گرفت و «چونلیانگ»چینی با ۵۹ متر و ۹۳ سانتیمتر به مدال نقره رسید. 

مدال های ایران تا روز ششم:
 

طلا: ساره جوانمردی (تیراندازی بانوان)، مجید فرزین (وزنه برداری) و محمد خالوندی (پرتاب نیزه)، غلامرضا رحیمی (ریکرو)

نقره: سامان پاکباز (پرتاب وزنه)، علیرضا قلعه ناصری (پرتاب دیسک)، نعمتی و رنجبر (میکس ریکرو تیمی)، سجاد محمدیان (پرتاب وزنه) و عبدالله حیدری (پرتاب نیزه)

برنز: پیمان نصیری (دو ۱۵۰۰ متر)، ابراهیم رنجبر (ریکرو)

پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو از ۱۸ شهریور ماه با حضور چهار هزار و ۳۵۰ ورزشکار از ۱۵۹ کشور جهان به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل آغاز شده است و تا ۲۸ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

کاروان ورزشی کشورمان با عنوان «منا» متشکل از ۱۱۱ ورزشکار در ۱۲ رشته ورزشی در این دوره از بازی‌ها حضور دارد.

کد مطلب 3768731

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