اختصاص ۸۶ میلیارد ریال برای انجام پروژه های مختلف شهرستان رامشیر

سعید فیوضی در حاشیه جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رامشیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتبارات شهرستان محدود است و کمبودها و مشکلاتی نیز در این خصوص وجود دارد.

وی اضافه کرد: کل اعتبارات شهرستان در سال جاری مبلغ ۸۶ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال است که ۵۳ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریال از اعتبارات استانی و نفت و ۳۳ میلیارد و ۲۸۱ میلیون ریال از محل ماده ۱۸۰ را شامل می شود.

فرماندار رامشیر در ادامه، از اختصاص ۸۶ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال جهت انجام پروژه های عمرانی، فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی و ورزشی خبر داد و گفت: پروژه های بالای ۸۰ درصد پیشرفت در اولویت تخصیص اعتبارات هستند و برای شهرستان رامشیر هشت پروژه بالای ۸۰ درصد پیشرفت تعریف شده است.

فیوضی همچنین به تشریح اعتبارات در نظر گرفته شده برای شهرستان پرداخت و عنوان کرد: عمده ترین اعتبارات در نظر گرفته شده شامل ۱۵ میلیارد ریال جهت بهسازی معابر و اجرای طرح هادی روستاها توسط بنیاد مسکن، ۱۵ میلیارد ریال جهت ایمن سازی راهها، هفت میلیارد ریال جهت آبرسانی و تقویت شبکه های آب روستایی است.

به گزارش مهر، جلسه کمیته برنامه ریزی رامشیر به ریاست سعید فیوضی فرماندار و با حضور مستوفی نماینده سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.