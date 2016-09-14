مُهر «پلمب» بر تنها پارک شهری شادگان و قفل «سکوت» بر لبان مسئولان

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: از نگاه حسرت بار بچه ۶ ساله ام به وسایل زنگار گرفته تنها شهربازی شهرم دلم به درد می آید. از فریاد شادی خفته در گلوی نوجوانان شهرم که از سر ناچاری گوشه ای از پارک تاریک کز گرفته و به دوردست های مبهم خیره شده اند دلم می گیرد. از غبار اندوه محو و بی ردی که بر چهره دختران عفیف و با حیای شهرم نشسته دلم درد می گیرد. از دیدن پدری که برای یک ساعت بازی بچه هایش خطر و هزینه سفر به شهرهای مجاور را به جان می خرد دلم می گیرد. از دیدن مادری که در این گرمای طاقت فرسا عبای ضخیم بر سر، کودکان پرشور و شر خود را با آهن پاره هایی سوزان و بی روح که برای ورزش عمومی کار گذاشته شده اند سرگرم می کند دلم می گیرد...

آری حکایت شادگان است و پارک شهری که وسایل بازی آن مُهر سنگین و سُربی «پلمپ» بر لب دارد و بی تفاوتی مسئولین و حجب و حیای مردم بی توقعش سخن به میان است. برای پیگیری مشکلات پارک بازی و وسایل از کار افتاده اش پای صحبت پیمانکار وسایل بازی، کارشناس اداره استاندارد و رئیس جدید شورای شهر رفتیم شاید راه چاره ای بیابیم برای کودکی بچه هایی که به سُخره گرفته شده است.

تعمیر به صرفه نیست

پیمانکار وسایل شهربازی شهرداری شادگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: وسایل کنونی شهربازی شامل سرسره، چرخ و فلک، اژدها و تاب زنجیری کودکان در سال ۸۶ نصب شده اند و امروز فرسوده و از رده خارج هستند. تعمیر جزئی برای این وسایل جوابگو نیست و حتی در صورتی که تعمیر شوند هم دیگر برای شهروندان جذابیتی ندارند و وسایل جدید، مدرن و همراه با نوآوری که در دیگر شهرها نصب شده اند لازم است.

«سید فارس موسوی نیا» می افزاید: سالی پنج تا ۶ میلیون خرج آنها می کنیم، چندین بار تعمیرشان کرده ایم ولی با توجه به اینکه تنها فروردین ماه و اعیاد مورد استقبال مردم قرار می گیرند مخارج صرف شده تامین نمی شود و عملا تبدیل به یک پارک زیان ده شده است.

وی خاطرنشان می کند: چرخ و فلک پارک کلا تعویض می خواهد، سرسره آن کاملا از بین رفته و سالهاست که واکس محافظت از خورشید به خود ندیده است، تاب زنجیری کودکان با وجود صرف هزینه های فراوان حالت نرمالی ندارد و اژدها از همان اول هم تاب داشت ولی «عساکره» شهردار وقت اصرار بر امضای قرارداد و استارت کار داشت و استانداردهای لازم را ملاک نمی دانست.

موسوی نیا اضافه می کند: نوع برخورد اداره استاندارد فرق کرده است، در سابق تعمیر با ما بود و کارشناسی با آنها، ولی اینک می گویند شما مبلغ را واریز کنید و ما بعدا برآورد هزینه می کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر این نکته که هزینه ها برگشت نمی خورد و تعمیر جزئی جوابگو نیست و تعویض کلی وسایل الزامی است چرا که این وسایل عمر مفید خود را کرده اند ادامه می دهد: تعامل نماینده، شهردار و شورا را می طلبد تا وسایل جدید خریداری شود و امیدوارم این اتفاق رخ دهد.

وسایل استاندارد نبود پلمب شدند

کارشناس وسایل بازی اداره استاندارد خوزستان اما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: تجهیزات و وسایل بازی پارک شادگان فاقد استاندارد لازم هستند و به همین دلیل پلمب شده اند. برخی وسایل که باید معدوم شوند، برخی از آنها نیاز به تعمیر و کارشناسی مجدد دارند ولی به نظر می رسد که شاید تعمیر به صرفه نباشد و تعویض وسایل کار معقول تری باشد.

«اسماعیل عزیزی» بیان می کند: روند اخذ مجوز پروسه یک ماهه است و از نظارت و ارائه مجوزها تا آموزش کار با وسایل و نگهداری را شامل می شود ولی پیمانکار شادگان هیچگاه نسبت به اخذ پروانه استفاده از وسایل اقدام به موقع و موثری نداشته است.

وی می افزاید: پیمانکار دو سال است برای اخذ پروانه فعالیت، تنها یک یا دو روز پایانی سال مراجعه می کند و از آنجا که صدور مجوز فعالیت استاندارد یک ماهه است عملا نمی توانستیم یک روزه مجوزی صادر کنیم.

عزیزی بیان می کند: دو سال پیش پیمانکار وسایل بازی بدون اخذ مجوز لازم اقدام به استفاده از وسایل بازی کرد و خداوند به پیمانکار، شهردار، اعضای شورای شهر و مردم شادگان رحم کرد که اتفاق ناگواری رخ نداد. جالب است بدانید که فروردین ماه ۹۵ نیز همان اتفاق تکرار شد و همان پیمانکار در ساعات آخر اسفندماه سال ۱۳۹۴ برای اخذ مجوز مراجعه کرد ولی این بار تذکر دادیم که نباید از وسایل استفاده کرد و با مراجعه کارشناس، آن وسایل پلمب شدند.

اعتبارات استانی در حد آسفالت معابر است

رئیس شورای اسلامی شهر شادگان نیز در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: وسایل کنونی شهربازی مستهلک هستند و هنگامی که از یک شرکت تخصصی اهوازی برای تعمیر وسایل دعوت کردیم به ما گفتند که عمر مفید این وسایل تمام شده و قابل تعمیر نیستند.

«طاهر مقدم» در پاسخ به این سوال که چرا تا کنون نسبت به تعریف پروژه جدید جهت تجهیز پارک به وسایل بازی اقدام نشده است خاطرنشان می کند: انتظار داشتیم وسایل تعمیر شوند ولی حالا که نسبت به کارافتادگی آنها مطمئن شده ایم به زودی پروژه آن تعریف و بودجه تامین وسایل تعیین خواهد شد تا از طریق معاونت عمرانی استانداری اقدام لازم برای احداث پارک بازی صورت گیرد.

وی در پایان می گوید: اعتبارات کنونی استانی در حد آسفالت معابر است و دست ما برای فعالیت جانبی و بیشتر بسته است که امید آن داریم با حمایت مسئولین استانی در این زمینه هم مقداری گشایش حاصل شود.

به گزارش مهر، آنچه در اینجا مهم به نظر می رسد لزوم اهتمام مسئولین شهری و حمایت مسئولین استانی است تا هر چه سریع تر نسبت به تعمیر یا خریداری وسایل بازی اقدام کنند و نگذارند کودکی بچه های ما با ندانم کاری برخی مسئولان به سخره گرفته و حق قانونی و ابتدایی آنها از زندگی شهری و مدنی پایمال شود.