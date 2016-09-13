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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۴:۱۳

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

فتحی گنجی: کم تجربگی عامل ناکامی ام بود

فتحی گنجی: کم تجربگی عامل ناکامی ام بود

پرتابگر نیزه ایران کم تجربگی را دلیل اصلی برای ناکامی در بازی های پارالمپیک برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر از برزیل، محمد فتحی گنجی امروز  در ماده پرتاب نیزه F۴۶ پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک با کسب عنوان چهارمی به کار خود پایان داد. 

وی در پایان این مسابقه گفت: جو مسابقه بسیار سنگین بود و من متاسفانه نتوانستم به مدال دست پیدا کنم و از این بابت شرمنده ام. برای نخستین بار بود که در رویدادی در این سطح شرکت می کردم.

فتحی گنجی در ادامه تصریح کرد: حریفان هندی و چینی خیلی از من قوی تر بودند و پرتاب های بسیار خوبی داشتند. من بی تجربه هستم اما در آینده تلاش می کنم تا نتایج بهتری کسب کنم.

کد مطلب 3768735

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