لوکزامبورگ خواهان اخراج مجارستان از اتحادیه اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی،‌ «جین آزلبورن» وزیر امور خارجه لوکزامبورگ اعلام کرد که به دلیل رویکرد نامناسب مجارستان نسبت به پناهجویان، عضویت این کشور در اتحادیه اروپا باید به حالت تعلیق درآید و یا حتی از این اتحادیه اِخراج شود.

وی در گفتگو با روزنامه آلمانی «دی ولت» ضمن انتقاد از نحوه برخورد مجارستان با بحران پناهجویان گفت که اینگونه رفتارها بی شک دارای پیامدهایی خواهد بود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به نقل از وزیر امور خارجه لوکزامبورگ نوشت: «هر دولتی که مانند مجارستان در مقابل پناهجویان گریزان از جنگ حصار بسازد و یا آزادی مطبوعات و استقلال قوه قضائیه را نقض نماید؛ برای حفظ انسجام و ارزشهای اتحادیه اروپا لازم است که به طور موقت و یا در صورت لزوم برای همیشه از این اتحادیه اِخراج شود».

وی همچنین مدعی شد که در مجارستان با پناهجویان «به شیوه ای حقارت آمیز و حیوانی» رفتار شده است.

گفتنی است که دولت مجارستان به شدت با پذیرش پناهجویان از مناطق درگیر جنگ مانند سوریه مخالفت کرده است. این کشور در سپتامبر ۲۰۱۵ یک حصار در امتداد مرزهای مشترک خود با صربستان احداث کرد و یک ماه بعد از آن یک گذرگاه مرزی با کشور کرواسی را مسدود نمود.

شایان ذکر است که اظهارات وزیر امور خارجه لوکزامبورگ در واقع واکنشی به گزارش دیده بان حقوق بشر در ماه ژوئیه بود که «رفتار خشونت بار و ظالمانه» با پناهجویانی که به طور غیرقانونی وارد مجارستان شده بودند را تأیید کرد. در این گزارش آمده است که مردان، زنان و کودکان پناهجو «بطور وحشیانه مورد ضرب و شتم و بازگشت اجباری از مرز» قرار گرفتند.