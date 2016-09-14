۴۰ هکتار به ظرفیت کشت کلزا در شهرستان قدس افزوده می شود

مهدی صالحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:شهرستان قدس از توانمندی مطلوبی در حوزه کشت دانه های روغنی برخوردار است که با تقویت الزامات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط می توان به توفیقات سازنده ای در این بخش دست یافت.

مدیر جهاد کشاورزی قدس عنوان کرد:با حمایت ها و پشتیبانی های جهاد کشاورزی استان تهران در سال گذشته، قریب به ۱۵ هکتار از اراضی زراعی و کشاورزی این شهرستان زیر کشت دانه های روغنی همچون کلزا رفت که برای نخستین بار این دستور کار در این منطقه اجرایی شد.

وی افزود:در سال جاری نیز بنا به اهمیت موضوع، اولویتی ویژه برای توسعه و تقویت دامنه کشت کلزا مد نظر قرار دارد و تلاش می کنیم ارتقای آن به ۴۰ هکتار را محقق کنیم.

صالحی عنوان کرد:در نگاه اول ممکن است این میزان در مقایسه با وسعت اراضی کشاورزی شهرستان قدس چندان وسیع و قابل توجه به نظر نرسد اما نباید از نظر دور داشت که کشت و برداشت چنین محصولاتی برای نخستین بار عملیاتی شده و با عنایت به شرایط موجود، نمی توان در کوتاه مدت، بخش وسیعی از اراضی را درگیر زراعت دانه های روغنی کرد.

مدیر جهاد کشاورزی قدس گفت:توسعه هر چه بیشتر کشت دانه های روغنی مستلزم حمایت همه جانبه است و امیدواریم با هم افزایی و همگرایی مطلوب، این نوعِ خاص از زراعت به یکی از کِشت های مهم شهرستان قدس تبدیل شود.

وی در خاتمه یادآور شد:در صورت تحقق کشت کلزا در وسعت ۴۰هکتاری، توسعه هر چه بیشتر برداشت این محصول در سال آینده با جدیت مضاعف پیگیری خواهد شد.