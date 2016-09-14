به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هندبال جوانان دختر کشور در منطقه ۲ در قم به پایان رسید و تیم‌های هدف پویان جوان قم و هیئت هندبال استان البرز جواز حضور در مرحله نهایی این مسابقات را کسب کردند.



در دیدار نهایی تشریفاتی این مسابقات که سه شنبه شب در سالن نرگس قم برگزار شد تیم هدف پویان قم در یک بازی تکراری برابر هیئت هندبال البرز قرار گرفت و در پایان با نتیجه ۱۳ بر ۱۲ نتیجه را به حریف واگذار کرد.



نماینده هندبال قم در حالی در این مسابقه بازنده شد که در مسابقات دور گروهی، توانسته بود حریف خود را همین نتیجه شکست دهد اما در دیدار نهایی، شرایط برای میزبان خوب پیش نرفت و نتیجه نهایی حکم به قناعت هدف پویان به نایب قهرمانی داد اما هر ۲ تیم راهی مرحله نهایی شدند.



مرحله پایانی این مسابقات با حضور ۱۶ تیم صعود کرده از مناطق ۸ گانه کشور برگزار می‌شود در حالی که در مسابقات منطقه ۲ کشور در قم، ۷ تیم حضور داشتند و در قالب ۲ گروه ۴ و ۳ تیمی با هم رقابت کردند.



در این رقابت‌ها، تیم‌های هندبال جنوب غرب تهران، ثامنات تهران، امید تهران و آزاد تهران در گروه یک قرار داشتند و هدف پویان قم در گروه دوم با تیم‌های هیئت البرز و استقلال جنوب تهران در گروه ۲ هم گروه بود.



هدف پویان در این مسابقات ابتدا هیئت هندبال البرز را شکست داد و سپس از سد استقلال جنوب تهران گذشت و سپس با پیروزی بر امید تهران راهی فینال شد اما با شکست برابر نماینده البرز به مقام دوم قناعت کرد.



تیم هندبال هدف پویان جوان قم نیز که نماینده استان قم در این مسابقات است در گروه دوم با تیم‌های هیئت هندبال البرز و استقلال جنوب تهران هم‌گروه است و از هر گروه ۲ تیم به مرحله نیمه نهایی صعود می‌کنند.



فاطمه فتحی، ستایش قمری، بیتا بهرامی، فاطمه رادصفت، رقیه نجفی، فاطمه رجبی، فاطمه مریدی، ریحانه ازندریانی، رعنا سامانی، فاطمه شادمهر، نوریه عباسی، زهرا خوش‌لهجه منفرد، هانیه خسروی و منیره‌السادات برقعی نفرات تیم هندبال جوانان دختر قم محسوب شدند.