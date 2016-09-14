مرتضی سخایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم بسکتبال نوجوانان پسر استان قم در مرحله دوم مسابقات بسکتبال نوجوانان پسر کشور در گرگان به یک پیروزی و ۲ شکست دست یافت و از دور مسابقات کنار رفت اما این حذف برای ما قابل پیش بینی بود.
وی افزود: بسکتبالیستهای نوجوان قم پس از عبور از مسابقات منطقهای کشور، در دور دوم راهی گرگان شدند تا جواز صعود به سومین مرحله را در استان گلستان جستجو کنند که در نهایت در شرایطی که کسب تجربه را هدف خود قرار داده بودند یک برد کسب کردند و در ۲ بازی بازنده شدند.
رئیس هیئت بسکتبال استان قم گفت: تیم بسکتبال نوجوانان قم با هدایت جواد شهره غلامی در نخستین دیدار خود در این مرحله برابر میزبان مسابقات یعنی گلستان قرار گرفت و این بازی دشوار و سنگین را ۶۶ بر ۴۸ به حریف خود واگذار کرد.
سخایی بیان داشت: بسکتبالیستهای قم که برای زنده نگه داشتن امید خود به صعود راهی جز پیروزی در بازی دوم نداشتند برابر خراسان شمالی بازی خوبی ارائه دادند و حاصل این بازی خوب برتری ۶۳ بر ۵۳ بود.
وی عنوان کرد: بدین ترتیب سومین و آخرین بازی تیم بسکتبال قم در این مرحله روز سه شنبه برابر تهران برگزار شد که با برتری ۸۵ بر ۵۰ تهران همراه بود در حالی که این دیدار، مسابقهای دشوار و نفس گیر و آخرین شانس تیم بسکتبال قم برای صعود بود اما شکست در آن با توجه به قدرت تهرانیها، قابل پیش بینی بود.
رئیس هیئت بسکتبال استان قم تصریح کرد: بازیکنان تیم نوجوانان قم در این رقابتها طاها غلامیان، علی عباسیان، محمدحسین صیادی، پوریا حاجیخانی، ارشیا اعلایی، امیرحسین صادقی، مهدی زندوکیلی، محمدامین طالبی، اصغر صدقی، محمدعلی عالمیفرد، مهدی قلیزاده و عرفان علی بودند.
در مسابقات بسکتبال نوجوانان پسر کشور؛
تیم بسکتبال قم با یک پیروزی و ۲ شکست به کار خود خاتمه داد
قم - رئیس هیئت بسکتبال استان قم از کسب یک پیروزی و ۲ شکست توسط بسکتبالیستهای نوجوان قم در مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.
مرتضی سخایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم بسکتبال نوجوانان پسر استان قم در مرحله دوم مسابقات بسکتبال نوجوانان پسر کشور در گرگان به یک پیروزی و ۲ شکست دست یافت و از دور مسابقات کنار رفت اما این حذف برای ما قابل پیش بینی بود.
نظر شما