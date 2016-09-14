کتاب «شهادت نامه عشاق» مجموعه اشعار عاشورایی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «شهادت نامه عشاق» مجموعه اشعار عاشورایی به قلم به قلم لیلا خجسته راد است که در گروه ادب و هنر مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سامان یافته و با نگاهی متفاوت به واقعه کربلا، می کوشد تا این اصل را نمایان کند که هیچ گاه واقعه جانسوز کربلا کهنه و از ذهن ها رخت بسته نخواهد شد.

در این کتاب، اشعار شاعران جوان امروز کنار شاعران مطرح گذشته و معاصر آورده شده تا مجموعه ‌ای از چند نسـل، زنجیـره ‌ای بسازند از ارادتشـان به امام حسـین(ع) و خانواده ‌اش. سعی شده تا جای ممکن، خلاصه‌ای از زندگی و آثار همگی کنار نامشان آورده شود تا یادی دوباره شود از آنها که شناخته شده‌ اند و آشنا شویم با شاعران چند دهۀ اخیر که در مصیبت خاندان رسول(ص) قلم زده ‌اند.

اشعار همگی بنا بر تقدم تاریخ تولد شاعران، از قرن نهم هجری قمری تا دهۀ ششم قرن چهاردهم شمسی، به ترتیب آورده شده است. برای ایجاد نظم و یک ‌دستی کار، اشعار موزون و اشعار سپید و نیمایی در دوفصل جداگانه آورده شده تا خواننده راحت ‌تر به قالبی که به آن علاقه دارد، دسترسی پیدا کند.

و چه شرافت بزرگی ‌ست، آن که شاعری، قلمش را بر پیکره سپید اوراق قربانی کند

و این قربانی موزون را رو به شش گوشه ارباب گرفته و بگوید: یا حسین این قربانی را از ما بپذیر!

کتاب «شهادت نامه عشاق» مجموعه اشعار عاشورایی از دو بخش کلی به شرح زیر تشکیل شده است:

بخش اول: یادداشت ها

بخش دوم: اشعار برگزیده

لازم به یادآوری است در بخش اول این کتاب یادداشت هایی از شخصیت های برجسته ادبی همچون: محمدرضا سنگری، محمدحسین باقری، مرضیه آتشی پور، اکرم نعمت الاهی، رضا جلیلی، حجت الاسلام و المسلمین سید علی حسینی ایمنی، محمد حسن شاهنگی و .... وجود دارد.

گفتنی است کتاب «شهادت نامه عشاق» مجموعه اشعار عاشورایی به قلم لیلا خجسته راد، با قیمت ۱۵۰۰۰ تومان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می توانند به نشانی www.poiict.ir مراجعه کنند.