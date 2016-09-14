تیم شطرنج آزاد ایران قهرمان گروه B المپیاد جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، در دور یازدهم و پایانی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج در باکو آذربایجان، تیم ملی مردان ایران مقابل شیلی با نتیجه ۳/۵ بر ۰/۵ به پیروزی رسید، تیم ملی شطرنج مردان ایران با این پیروزی ضمن کسب رتبه ۱۶ در بین ۱۸۰ کشور شرکت کننده موفق شد به عنوان قهرمانی گروه B رقابتها دست پیدا کند؛ این بهترین نتیجه تاریخ شطرنج ایران در رقابتهای المپیاد جهانی است.

در بخش بانوان نیز تیم ملی ایران در دور یازدهم و پایانی مسابقات با نتیجه ۳/۵ بر ۰/۵ تیم دوم آذربایجان را شکست داد. با این نتیجه تیم ایران در رده یازدهم جدول قرار گرفت.

نتایج انفرادی شطرنجبازن ایرانی در این دوره از المپیاد عبارت است از:

بخش بانوان:

سارا سادات خادم الشریعه: ۵ پیروزی، ۵تساوی و بدون شکست و افزایش ۶/۱ واحد ریتینگ

آتوسا پورکاشیان: ۴ پیروزی، ۵ تساوی-یک شکست و ۴/۸ واحد کاهش ریتینگ

میترا حجازی پور: ۵ پیروزی، ۲ تساوی و ۳ شکست و ۲۷/۶ واحد کاهش ریتینگ

غزل حکیمی فرد: ۵ پیروزی، ۴ تساوی و یک شکست و ۱۳/۶ واحد کاهش ریتینگ

هما علوی: ۴ پیروزی و ۱۷/۶ واحد افزایش ریتینگ

تیم آزاد:

احسان قائم مقامی: ۴ پیروزی، ۵ تساوی و ۲ شکست و ۱۰/۹ واحد افزایش ریتینگ

پرهام مقصودلو: ۵ پیروزی، ۶ تساوی و بدون شکست و افزایش ۱۸/۶ واحدی ریتینگ

شاهین لرپری زنگنه: ۵ پیروزی، ۴ تساوی و ۲ شکست و ۱۶/۸ واحد افزایش ریتینگ

آرین غلامی: دو پیروزی و یک شکست و ۳/۳ واحد افزایش ریتینگ

علیرضا فیروزجا: ۳ پیروزی، ۳ تساوی و دو شکست و ۵/۶ واحد افزایش ریتینگ

در این دوره از المپیاد جهانی تیم آمریکا قهرمان بخش آزاد و تیم چین قهرمان بخش بانوان شد.