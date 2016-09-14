راه بستری مناسب برای توسعه و تحول مناطق است

حامد مانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه راهها و ویژگی های مربوط به آن باید با توجه به شرایط و نیازهای روز پیوسته مورد بازنگری قرار گیرند، گفت: بازآفرینی تنها مختص بافت های شهری نبوده و هر گونه بافتی چه در درون شهر و چه در بیرون از شهرها می تواند با انجام طرح های بازآفرینی و بازنگری مورد استفاده های بهینه تر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه راه نیز به عنوان یکی از اساسی ترین بسترهای توسعه از این قاعده جدا نیست، افزود: خوشبختانه استان قزوین از لحاظ کمیت و کیفیت راه در جایگاه ممتازی در کشور قرار دارد، که این امر لزوم توجه به حفظ و ارتقای جاده ها را بیش از بیش ضروری می سازد.

مدیرکل راه و شهرسازی با تاکید بر نقش جاده در توسعه مناطق در بخش های مختلف عنوان کرد: قرار گرفتن استان قزوین در کریدور ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق فرصت ویژه ایست که می توان از آن در جنبه های مختلف بهره برداری کرد، ولی متاسفانه فعلا تنها مسیر ارتباطی استانهای دیگر بوده و خود مقصد سفر نیست.

رئیس شورای حمل و نقل استان تصریح کرد: مناطق بکر گردشگری، تاریخی و توریستی در استان وجود دارد که با سرمایه گذاری و ایجاد دسترسی های حساب شده می تواند اقتصاد و صنعت گردشگری استان را متحول کند.

دبیر کمیته ایمنی راههای استان گفت: امروز درخواست و توقع ما از راه تنها به لکه گیری و روکش آسفالت و اقدامات اینچنینی ختم می شود که قطعا مورد نیاز نیز هست و راه و شهرسازی هم در این حوزه همواره از اعتبارات و امکانات تخصیص یافته بسیار پیشروتر عمل کرده است.

وی اضافه کرد: ولی همه چیز این نیست و راه در صورت ایجاد شرایط مناسب می تواند نقش بسیار موثرتری ایفا کرده و می تواند حتی خود به عنوان یک مقصد گردشگری و دیدنی عمل کند.

مانی فر ادامه داد: برای نمونه راه قزوین به مناطق الموت غربی و شرقی و منطقه طارم که از سالها پیش به عنوان یک بستر ارتباطی موثر ایفای نقش کرده با یک بازنگری دوباره و همچنین هم افزایی دستگاههای مرتبط می تواند از نقش یک جاده ی دسترسی صرف خارج شده و به یک بازیگر نقش اصلی در حوزه اقتصاد گرشگری، کشاورزی و توریستی تبدیل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی در پایان یادآور شد: راهها همواره در طول تاریخ وجود و ضرورت خود را نشان داده و مسیرهایی که به درستی جانمایی و اجرا شده اند با قدمتی هزاران ساله همچنان مورد استفاده قرار دارند که این نشان می دهد که با طراحی، اجرا و همچنین یک بازآفرینی مناسب می توان استفاده های گوناگون و ماندگار از جاده ها داشت.