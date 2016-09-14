محمدرضا محمدرضاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه باید شهروندان را برای نگهداری و حفظ اموال و تجهیزات عمومی ترغیب کرده و آموزش دهیم، اظهار کرد: صدا و سیما باید در زمینه فرهنگسازی برای حفظ وسایل و تجهیزات عمومی وارد شود و این باور را در ذهن شهروندان نهادینه کند که دود تخریب وسایل عمومی در نهایت به چشم خودشان میرود.
وی گفت: برای طراحی و ساخت مبلمان شهری، از تجهیزات و مصالحی استفاده می شود که امکان تخریبِ کمتر و دوام بیشتری داشته باشند، اما در مورد برخی وسایل، استحکام آنها با زیباییشان تضاد پیدا میکند.
محمدرضا خانی با بیان اینکه شهرداری برای طراحی و ساخت مبلمان شهری پارکها و وسایل بازی کودکان فراخوانی داده و از بخش خصوصی دعوت کرده است، افزود: موافقت ما با این طرحها منوط به استحکام و گارانتی این وسایل است.
وی با اشاره به خرید میز پینگپنگ شیشهای برای پارک مادر تصریح کرد: اگر مردم محافظت و استفاده صحیحی از این میزها داشته باشند، به تدریج میزهای پینگپنگ سیمانی را با میز شیشهای جایگزین میکنیم.
محمدرضاخانی با بیان اینکه مردم باید بدانند وسایل عمومی که تخریب میشود از محل عوارضی است که به شهرداری میپردازند، تاکید کرد: قرار است در پارکها بنرهایی نصب شود مبنی بر اینکه هزینه ساخت آن پارک چقدر بوده و اگر شهروندان برای حفظ آن تلاش کنند، از محل حفظ این سرمایه یک پارک دیگر در نقطه دیگری از شهر ساخته می شود.
معاون خدمات شهری شهرداری کرمان فرهنگسازی را موثرترین کار برای جلوگیری از تخریب اموال عمومی دانست و افزود: صدا و سیما و مدارس، از مهدکودک تا دبیرستان و دانشگاهها در این زمینه میتوانند تاثیرگذار باشند.
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