به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، عرب‌نژاد با بیان اینکه پرداخت از طریق سامانه‌ ۱۳۷ شهرداری از دیگر خدمات غیرحضوری شهرداری خواهد بود، اظهار کرد: در تلاش هستیم تا مردم بتوانند از طریق سامانه ۱۳۷ عوارض خودرو را پرداخت کنند.

وی افزود: از این طریق شهروندان با سامانه‌ ۱۳۷ تماس می‌گیرند و مشخصات خودروی خود را به اپراتور اعلام می‌کنند؛ پس از آن بر اساس اطلاعاتی که شهروند اعلام کرده، عوارض خودرو محاسبه و شناسه‌ قبض و شناسه‌ پرداخت به فرد پیامک می‌شود.

وی با بیان اینکه تمام این اقدامات در راستای کاهش مراجعه‌ شهروندان به شهرداری است، تصریح کرد: در تلاش هستیم خدمات الکترونیک در اختیار شهروندان قرار گیرد تا تمام کارهای مربوط به شهرداری را از این طریق انجام دهند و دیگر نیاز به مراجعه‌ حضوری در شهرداری نباشد.

عرب‌نژاد افزود: زیرساخت‌های این کار فراهم شده و اکنون در حال دریافت ایزوی امنیت هستیم که پس از آن می‌توانیم این خدمات را ارائه دهیم.