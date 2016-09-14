تعیین جایزه ۱.۵ میلیون یورویی برای کاهش آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه که با عنوان «افق» شناخته می‌شود تا سپتامبر ۲۰۱۷ مهلت دارد. جایزه افق به شرکت کنندگانی داده خواهد شد که باارائه بهترین راه حل، به شکل عملی میزان انتشار آلاینده‌هایی مانند اکسیدهای نیتروژن، ذرات معلق و هیدروکربن‌ها را در خودروهای در حال حرکت کاهش داده و موجب انتشار آلاینده های دیگر نیز نشوند. فناوری مورد استفاده نباید در قابلیت‌های عملی خودرو تأثیر بگذارد برای مثال نباید مصرف سوخت را به طور چشمگیر افزایش بدهد و در عین حال باید عملکردی پویا برای رانندگی در شرایط معمولی را ارائه کند.

این جایزه به منظور بهبود کیفیت هوا در شهرهای اروپا تدارک دیده شده است و هدف آن ارتقای تکنولوژی های نوین به منظور کاهش انتشار آلاینده ها توسط موتورهای دیزلی موجود و سیستم انتقال نیروی آن در حین رانندگی تا کمترین میزان ممکن است.

هم اکنون مردم ساکن در بسیاری از شهرهای اروپا از اثرات بهداشتی آلودگی هوا دچار رنج هستند. هدف از اهدای این جایزه، کاهش آلودگی منتشر شده توسط ناوگان حمل و نقل موجود با ترویج توسعه فناوری قابل بهبود (مثلا بهبود موتورهای موجود) است. استفاده از فناوری مورد نظر باید عمر وسایل نقلیه را افزایش داده و در عین حال تا حد بالایی تاثیر خودروها بر محیط زیست را کاهش دهد و این امکان را برای مدیران شهری ایجاد کند که با تشویق استفاده از آن مشکلات هوای شهرها را رفع کنند.

بر اساس اعلام آژانس محیط زیست اروپا، آلودگی هوا مهمترین خطر زیست محیطی منجر به مرگ زودرس در اروپا است. از سویی تست های واقعی انجام شده در جاده ها نشان می دهد که انتشار اکسیدهای نیتروژن (NOx) توسط خودروهای سبک دیزل حتی در خودروهای تازه تولید، بطور چشمگیری با میزان انتشار در آزمایشگاه متفاوت است و ۴ تا ۷ برابر بیش از نتایج آزمایشگاهی است. مطالعات سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که مواجهه با آلاینده های هوا در طول دوران بارداری با مشکلاتی مانند رشد ناقص جنین، تولد زودرس و سقط جنین در ارتباط است. همچنین مطالعات اخیر نشان می‌دهد که مواجهه با الودگی هوا در اوایل زندگی، می تواند بطور قابل توجهی در رشد دوران کودکی و شروع بیماری هایی نظیر آلرژی ها، آسم و دیابت در مراحل بعدی زندگی نقش داشته باشد.