فردا آخرین مهلت ثبت نام در دوره های کارشناسی علمی کاربردی

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون ۳۹ هزار و ۳۴۷ نفر در دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵ ثبت نام کرده اند.

وی یادآور شد: ثبت نام تا روز پنجشنبه ۲۵ شهریورماه ادامه دارد و تاکنون تصمیمی مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام اعلام نشده است.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: کلیه متقاضیان ضرورت دارد پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم کردن مدارک موردنیاز و با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

توکلی یادآور شد: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی انجام می‌شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۲۳۰ هزار ریال (۲۳ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام، نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال ۱۲ رقمی) اقدام کنند.

وی تاکید کرد: ظرفیت پذیرش در دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی ۳۰۳ هزار و ۵۰۰ نفر است.