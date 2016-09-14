به گزارش خبرنگار مهر، در پایان ششمین روز از پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک برزیل چینی ها جمع مدالهای خود را به عدد ۱۵۰ نزدیک کردند. چین تا به امروز ۱۴۷ مدال شام ۶۳ مدال طلا، ۵۱ نقره و ۳۳ برنز بدست آورده و صدرنشینی خود را مسجل کرده است. بریتانیا با ۷۵ مدال شامل ۳۴ طلا، ۱۸ نقره و ۲۳ برنز دوم است.

اوکراینی ها با ۷۲ مدال شامل ۲۷ طلا، ۲۱ نقره و ۲۴ برنز عنوان سوم را برای خود حفظ کردند.

آمریکا، برزیل، استرالیا، نیوزلند، هلند ، نیجریه و آلمان هم رده های چهارم تا دهم جدول رده بندی مدالی را در اختیار دارند.

ایران سه مدال به جمع مدالهای خود اضافه کرد. کشورمان با وجود کسب یک طلا و دو برنز دیگر و مجموع ۱۱ مدال عنوان هفدهمی روز قبل را حفظ کرد.

تا پایان روز ششم مسابقات ۷۸ کشور موفق به کسب مدال در مسابقات پارالمپیک برزیل شده اند.