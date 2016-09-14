«اشرف غنی» در رأس هیئتی بلند پایه عازم دهلی نو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بخدی، «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان صبح امروز برای سفری دو روزه در راس یک هیئت عالی رتبه دولتی عازم دهلی نو پایتخت هند شد.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد: سفر اشرف غنی به دعوت رسمی «نارندرا مودی» نخست وزیر هند انجام شده و قرار است وی در جریان این سفر با نارندرا مودی، «پرناب موکرجی» رئیس جمهور و شمار دیگری از مقامات این کشور دیدار و گفتگو کند.

همچنین اشرف غنی با تاجران و سرمایه گذاران و دانشجویان افغانستانی دیدار خواهد کرد. اشرف غنی در حاشیه این سفر در موسسه مطالعات دفاعی هند سخنرانی خواهد داشت و دیدگاه افغانستان را در رابطه با مسائل مختلف به ویژه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی بیان خواهد کرد.

اشرف غنی را در این سفر «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه، «محمد حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی، «اکلیل حکیمی» وزیر دارایی، «عبدالستار مراد» وزیر اقتصاد، «محمدالله بتاش» وزیر حمل و نقل، «نادر نادری» مشاور ارشد رئیس جمهور و «محمد هارون چخانسوری» سخنگوی ریاست جمهوری، همراهی می کنند.

هند یکی از بزرگترین کشورهای حامی افغانستان در سطح منطقه به حساب می آید و به باور کارشناسان، کمک های دهلی نو به کابل باعث خشم اسلام آباد شده و دولت پاکستان فشار بر دولت افغانستان را از طریق اخراج مهاجران افغانستانی و بستن بنادر تجاری خود به روی تجار افغانستانی افزایش داده است.

پیشتر «حامد کرزای»، رئیس جمهور پیشین افغانستان در سفر به دهلی نو گفته بود: هند می ‌تواند امکانات دفاعی، تسلیحات نظامی و آموزش نیروهای افغانستان را فراهم کند.

کرزای با کم اهمیت دانستن نگرانی احتمالی پاکستان در این باره اعلام کرده بود: هند باید ملاحظات و منافع خود را در نظر داشته باشد و نسبت به روابط خود با افغانستان آگاه و هوشیارتر عمل کند.

هند در سال های اخیر در کنار کمک های اقتصادی و نظامی، سالانه پذیرای صدها دانشجوی افغانستانی برای ادامه تحصیل از طریق بورسیه های رایگان نیز است.

همچنین ساخت سد سلما (سد دوستی افغانستان- هند) در هرات، ساختمان جدید شورای ملی از کمک های مالی کشور هند در سال های اخیر بوده است.