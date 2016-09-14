حضور تشکل ها در حفاظت از منابع آب ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری گلستان، حسن صادقلو در پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع استان گلستان با اشاره به کاهش رواناب رودخانه های گلستان گفت: در جلسات بعدی شورای حفاظت گزارشی از وضعیت رسوبات در سدهای استان گلستان ارائه شود.

وی ادامه داد: همچنین در بحث بیش برداشت از چاه های مجاز نیز باید از قبل اطلاع رسانی کامل انجام شود و اتمام حجت نسبت به موضوع شکل بگیرد.

او با بیان این که باید بین بدنه اجرایی در خصوص نظارت بر بیش برداشت ها هماهنگی وجود داشته باشد، افزود: لازم است برش اقتصاد مقاومتی در بحث آب نمایان شود تا بدانیم در راستای اقتصاد مقاومتی در بحث آب چه کارهایی انجام داده ایم.

صادقلو تصریح کرد: در تزریق اعتبار نگاه با اولویت و برنامه ای داشته باشیم و آبخیزداری و رعایت الگوی کشت را درحفاظت از منابع آب استان گلستان در اولویت قرار دهیم.

استاندار گلستان در پایان خاطرنشان کرد: در روند پرونده های قضایی انسداد سریع انجام شود و همچنین باقی مانده انسداد چاه ها نیز تقویم اجرایی داشته باشد.