سمن ها غیرسیاسی و غیردولتی حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی صبح چهارشنبه در کارگاه استراتژِیک و مدیریت سمن‌ها (ویژه سمن‌های سطح یک و دو)، با اشاره به نقش مهمی که سازمان‌های مردم در شکل گیری باورهای جامعه دارند، بر لزوم شناسایی سمن‌های استان و آگاهی از حوزه فعالیت‌های آن‌ها تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به نقش موثری که سمن‌ها در رفع موانع و مشکلات جامعه دارند، کیفی سازی اقدامات از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری مازندران، با بیان اینکه سیاست دولت تدبیر و امید بر خصوصی سازی اقدامات اجتماعی و توانمند سازی سمن‌ها است، تصریح کرد: توجه به آموزش موجب افزایش توانمندی سمن‌ها می‌شود، زیرا معتقدیم سازمان‌های مردم نهاد بایستی متشکل از نیروهای توانا، قابل اعتماد و متخصص باشد.

یونسی، با بیان اینکه دامنه آسیبب های اجتماعی در جامعه وسیع است، گفت: ساز و کاری فراهم شود تا همه بخش‌های جامعه به موضوعاتی چون اعتیاد، طلاق و ...دردمند شوند زیرا بی حسی اجتماعی در بخش آسیب‌های اجتماعی خود یک آسیبی است که باید درمان شود و بخش خصوصی در این رویکرد نقش موثری می‌تواند ایفاء کند.

وی در ادامه بر لزوم هرچه تخصصی تر شدن فعالیت سمن‌ها تاکید کرد و گفت: همراهی و همکاری جامعه حاصل کار تخصصی سمن‌ها است.

رییس کمیته مشارکت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرمازندران، با اشاره به اقدامات و توجهی که در دولت تدبیر و امید به سازمان‌های مردم نهاد داشته است، افزود: انتخاب مدیرعامل، برگزاری جلسات کارشناسی، راه اندازی خانه تشکل‌های مردمی به‌منظور رفع مشکلات و حمایت بیشتر از سمن‌ها، توجه به تخصصی کردن فعالیت‌ها، شناسایی سمن‌ها فعال و.. از جمله این اقدامات بوده است.

یونسی، به نقش مهم و راهبردی مردم در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تاکید دوباره کرد و افزود: ما راهی جز این نداریم که جامعه را از مصرف مواد مخدر صنعتی و سنتی جدا کنیم و در این راه از همه ابزار؛ علمی، دینی و ... باید بهره گرفت.

وی ادامه داد: باید تلاش شود معتادین دارو درمانی را جایگزین مواد سنتی و صنعتی کنند البته لازم است در رسیدن به این هدف اقدامات هرچه اثر گذارتر و تخصصی تر باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران، با تاکید بر اینکه بانک اطلاعاتی معتادین، خیرین، سمن‌ها فعال و کارآفرینان در استان مازندران تهیه شود، ابراز داشت: ملت‌های متعالی و پیشرفته برای رفع موانع و مشکلات از همه ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنند و ما هم باید اینگونه باشیم تا بتوانیم با یک عزم ملی ضمن پیشگیری از آسیب‌ها از اقدامات جزیره ای و بی اثر هم جلوگیری کنیم.

یونسی، در ادامه متذکر شد: سازمان‌های مردم نهاد باید اقدامات قابل دفاعی داشته باشند در این راستا، مستند سازی فعالیت‌ها، نظارت بر کارکرد زیرمجموعه‌ها باید در سرلوحه امور باشد و از سویی دیگر سمن‌ها باید از عملکردی‌هایی که پایه ای سیاسی، دولتی و انتفاعی دارد بپرهیزند، زیرا ویژگی بارز سمن‌های پویا و زنده این است که همواره غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی باقی بمانند.

وی، یادآور شد: شفاف سازی فعالیت‌ها، گردش مالی و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی توسط سمن‌ها مورد توجه قرار گیرد و اگر احساس شد که اساسنامه و شرح وظایف نیاز به اصلاح دارد استانداری آمادگی دارد در این مهم همراه سمن‌ها باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران، ابراز داشت: در بخش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر باید عمق آسیب‌ها در همه بخش‌ها را برای خانواده‌ها وجامعه بیان کنیم که البته این موضوع به آموزش‌های تخصصی نیاز دارد.

یونسی، در ادامه با اظهار اینکه در استان منابع مالی و نیروهای انسانی مجربی داریم که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد، افزود: نقش آموزش و پرورش در پیشگیری بسیار اثر گذار است لذا برخی اقدامات با محوریت جامعه هدف این بخش در حال انجام است که شامل اصلاح برخی از سرفصل‌های درسی است و امیدواریم با رویکرد اجتماعی و عزم ملی شاهد کاهش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی در استان باشیم.

وی افزود: در مازندران در حوزه کاهش طلاق و پیشگیری از اعتیاد، اقدامات خوبی انجام شد که لازم است هرچه بیشتر و تخصصی تر با حضور بخش خصوصی (سمن‌ها) استمرار داشته باشد.