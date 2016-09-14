دیدار سرپرست دانشگاه علمی کاربردی با خانواده شهید مدافع حرم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمدحسین امید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی در این دیدار گفت: عظمت امروز ایران و اسلام به برکت خون پاک شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و مدافعین حرم است.

وی افزود: از افتخارات دانشگاه جامع علمی کاربردی این است که پس از گذشت ۲۵ سال از تاسیس، عزیزانی در این دانشگاه تحصیل می کنند که از کیان اسلام دفاع کرده و تا مرز شهادت نیز پیش می روند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با تأکید بر اینکه قدردانی از خانواده معظم شهدا از وظایف تمامی مسئولان محسوب می شود، به نقش مدافعین حرم در تأمین امنیت کشور اشاره کرد و گفت: مردم می دانند که با رشادت ها و همت شهدا است که امروز با وجود نا امنی‌های گسترده در نقاط مختلف منطقه، در داخل مرزها، کشور از امنیت بالایی برخودار است.

شهید احمد اعطایی متولد شهریور ۱۳۶۴ و دانشجو مقطع کاردانی رشته کنترل در مرکز علامه طبرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی بود که در آبان‌ماه ۹۴ در جبهه های نبرد مقاومت و دفاع از حریم اهل بیت به جمع شهدای مدافع حرم پیوست.