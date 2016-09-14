به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری گلستان، علی نظری در پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع استان گلستان گفت: جریان رودخانه های استان به میزان ۲۵ تا ۵۰ درصد نسبت به دوره مشابه دراز مدت کاهش نشان می دهد و کسری مخزن تجمعی سفره های آب زیرزمینی استان به میزان ۳۱۰ میلیون متر مکعب (۲۵ درصد کاهش طی دوره آماری ۲۴ ساله) شامل۲۵۷ میلیون مترمکعب در سفره های آزاد و به میزان ۵۳ میلیون مترمکعب در سفره های تحت فشار نسبت به دوره مشابه دراز مدت است.

وی ادامه داد: حجم آب موجود در سدهای مخزنی استان درتاریخ ۲۰ شهریورماه سال جاری به میزان ۹۰.۰۱ میلیون متر مکعب که نسبت به حجم ذخیره (۳۰۰ میلیون متر مکعب) بیانگر ۳۰.۴ درصد از مخازن ذخیره سدها است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان در پایان دستورالعمل برخورد با چاه های مجاز بیش برداشت را اعلام کرد و افزود: نشست های دوره ای با بهره برداران منابع آب در امور هر شهرستان، نشست با مقامات قضایی و انتظامی، نشست با مقامات اجرایی، نشست با گروه های مرجع و روحانیون و مصاحبه تلویزیونی و گزارش های خبری را از جمله برنامه های اطلاع رسانی این شرکت عنوان کرد.

گفتنی است در پنجمین جلسه شورای حفاظت از آب استان گلستان مدیران حاضر نیز نقطه نظرات خود را پیرامون مباحث حفاظت از منابع آب و دیگر مسائل ارائه کردند.