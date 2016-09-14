سنجش ۸ هزار نوآموز ۵ سال تمام در خراسان شمالی

حسین نعمتی در گفتگو با مهر اظهار کرد: امسال برای نخستین بار طرح سنجش سلامت نوآموزان پنج سال تمام از ۶ شهریورماه در استان آغازشده است.
نعمتی با اشاره به اینکه ۱۷ هزار و ۸۷۳ نوآموز پنج سال تمام در خراسان شمالی وجود دارد، افزود: پیشبینی میشود ۵۰ درصد از این نوآموزان معادل هشت هزار نفر در برنامه سنجش ارزیابی شوند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح سنجش در ۱۱ پایگاه سنجش در استان انجام میشود، تصریح کرد: نوآموزان پنج سال تمام که در مراکز پیشدبستانی زیر نظر آموزش پرورش ثبتنام کردهاند شامل این سنجش میشوند.
رئیس آموزشوپرورش استثنایی استان بیان داشت: نوآموزانی که در پیشدبستانیهای تحت پوشش بهزیستی و سایر دستگاهها هستند، میتوانند با مراجعه به آموزشوپرورش خراسان شمالی مجوز شرکت در این سنجش را دریافت کنند.
نعمتی بابیان اینکه نوآموزان در طرح سنجش ازنظر آمادگی تحصیلی، گفتاردرمانی، شنوایی و بینایی، قد، وزن و بهداشت مورد ارزیابی قرار میگیرند، گفت: در صورت مشاهده هرگونه اختلال و فاکتور خطر، والدین این نوآموزان یک سال فرصت دارند اختلال نوآموز را برای ورود به مدرسه رفع کنند.
