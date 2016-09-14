خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: افت شدید منابع آبی در شهرستان کوهدشت طی سال‌های اخیر نمود خود را در خودسوزی دشت هاو فرونشست زمین داده نشان داده و این در حالی است که مشکل آب شرب و کشاورزی در کوهدشت به‌عنوان سومین شهرستان پرجمعیت لرستان تنها به روستاها محدود نشده تا شهرهای کوهدشت نیز درگیر بی‌آبی شوند.

کم‌آبی در کوهدشت از مرز بحران عبور کرده و این روزها با خشک شدن رودخانه‌ها، چشمه‌ها و حتی چاه‌های آب دشت کوهدشت دیگر رمقی برای اراضی و باغات کشاورزی باقی نمانده است.

زنگ خطر بحران آب در شهر کوهدشت

حالا زنگ خطر بحران آب در کوهدشت به صدا درآمده تا احسان فتاپور مدیر امور آب شهرستان کوهدشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بگوید: تعداد ۷۳۲ حلقه چاه در کوهدشت با مجوز برداشت ۹۴.۴ میلیون مترمکعب وجود دارد که ۸۵ درصد آن‌ها برای بحث کشاورزی در نظر گرفته‌شده است.

وی بابیان اینکه متأسفانه عدم مطالعه دقیق، تناسب و توازن لازم بین حجم سفره‌های آب زیرزمینی و میزان حجم اختصاص‌یافته موجب افت شدید سطح این سفره‌های زیرزمینی شده است عنوان کرد: این امر موجب شده که در شهرستان کوهدشت به مرکز نگران‌کننده‌ای رسیده‌ایم.

کامران یوسفوند مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان کوهدشت نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۱۸ روستای شهرستان کوهدشت با کمبود آب آشامیدنی لازم مواجه هستند.

۱۰ روستای کوهدشت آب ندارند

وی بیان کرد: از این تعداد ۱۰ روستا به‌طور ثابت و هشت روستا به‌طور موقت دچار کم‌آبی شده‌اند.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان کوهدشت تصریح کرد: در حاضر ۱۰ روستای این شهرستان به‌طور مطلق بی‌آب هستند و از طریق تانکر آب‌رسانی می‌شوند.

یوسفوند بابیان اینکه روزانه حدود ۱۲۰ مترمکعب از طریق تانکر به روستاها آب‌رسانی می‌شود گفت: با توجه به اینکه در چند سال اخیر چند حلقه چاه را در شهرستان وارد مدار کرده‌ایم به ۴۸۳ لیتر در ثانیه استحصال آب رسیده‌ و توانستیم تا حدودی وضعیت موجود را کنترل کنیم.

وی گفت: در آینده نزدیک نیز چند حلقه چاه آب دیگر برای تأمین آب روستاهای کوهدشت وارد مدار می‌شوند و بخشی از مشکل آب روستاها رفع می‌شود.

حمیدرضا کرم وند مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وضعیت آب در استان لرستان وضعیت همگنی نیست و در نقطه‌ای آب زیاد و در نقطه دیگر با کمبود آب و بحران مواجه هستیم اظهار داشت: متأسفانه آب شرب هیچ شهری در لرستان از طریق سد تأمین نمی‌شود و این‌یک مشکل است.

افت شدید آب‌های زیرزمینی در کوهدشت

وی بابیان اینکه ما باید تلاش کنیم به آب پایدار و سالم دست پیدا کنیم تصریح کرد: ما روی سلامت آب هیچ ملاحظه‌کاری نخواهیم کرد و حتی حاضریم شهرها را با قطعی آب مواجه کنیم اما آب غیرسالم به مردم ندهیم.

در کوهدشت چاه‌ها یکی پس از دیگری از مدار خارج می‌شوند و مجبوریم به‌صورت متناوب برای تأمین آب مردم چاه حفاری کنیم مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با تأکید بر اینکه باید شهرها را به آب پایدار متصل کنیم افزود: برای تأمین آب شهرها باید از چند منبع استفاده کنیم که اگر یکی از منابع از دست رفت شهرها با چالش مواجه نشوند.

کرم وند بابیان اینکه امروز با افت شدید آب‌های زیرزمینی در شهرستان کوهدشت مواجه هستیم تصریح کرد: در کوهدشت چاه‌ها یکی پس از دیگری از مدار خارج می‌شوند و مجبوریم به‌صورت متناوب برای تأمین آب مردم چاه حفاری کنیم.

شهرهای لرستان وارد بحران می‌شوند

وی یادآور شد: این چاه‌ها نیز چاه‌هایی نیستند که بتوان برای ۵ سال یا بیشتر روی آن‌ها حساب باز کرد و برای یک سال هم جواب نمی‌دهند اما مجبوریم به خاطر مردم چاه حفاری کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به اینکه طی سال گذشته و سال جاری ۱۰ حلقه چاه در کوهدشت از مدار خارج‌شده است افزود: در شهر «چالان چولان» نیز یک حلقه چاه از مدار خارج‌شده است.

کرم وند بابیان اینکه در سپیددشت نیز یک حلقه چاه به دلیل کیفیت آب آن و شور بودن آب از مدار خارج‌شده است تصریح کرد: با ادامه خشک‌سالی‌ها شهرها پشت سر هم وارد بحران آب می‌شوند.

وی ادامه داد: سطح آب شهرستان کوهدشت ۶۰ تا ۷۰ متر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به اینکه سرانه مصرف آب در کشور ۱۳۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز است گفت: این در حالی است که سرانه مصرف آب در لرستان ۱۸۵ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز است.

بیشترین روستاهایی که با تانکر آبرسانی می‌شود در کوهدشت قرار دارند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان هم در این رابطه پیش از این گفته بود: عمده روستاهایی که با تانکر آبرسانی می شوند مربوط به شهرستان کوهدشت است.

علیرضا کاکاوندادامه داد: این در حالیست که لرستان مقام سوم تا چهارم کشور را از نظر منابع آبی در اختیار دارد و وضعیت بارندگی استان حدود دو برابر میانگین کشوری است.

وی با بیان اینکه وضعیت ذخیره آب استان و استفاده از منابع آبی سطحی آن مناسب نیست، عنوان کرد: ۱۰۰ درصد منابع تامین آب شرب روستاها و شهرهای استان به‌جز شهر الیگودرز از محل منابع زیرزمینی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان به جهش اعتبارات و اقدامات سدسازی استان در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در طول عمر دولت یازدهم توانستیم عمده پروژه های نیمه تمام استان در حوزه آبفار را به بهره برداری برسانیم.

درخواست های مکرری مبنی بر اینکه تامین آب شرب روستاهای استان در اولویت تخصیص سدهای استان باشد را مطرح کرده ایم وی افزود: طی سه سال اخیر توانسته ایم حدود ۱۷۵ میلیون متر مکعب آب در استان ذخیره کنیم با این وجود هنوز قطره ای از این منابع را نتوانسته ایم برای تامین آب شرب روستاها استفاده کنیم لذا درخواست های مکرری مبنی بر اینکه تامین آب شرب روستاهای استان در اولویت تخصیص سدهای استان باشد را مطرح کرده ایم.

کاکاوند با بیان اینکه عمده بارندگی های لرستان به صورت رواناب از استان خارج می شود، تصریح کرد: ساخت سد معشوره برای استان به ویژه شهرستان های کوهدشت، رومشکان، پلدختر و حتی خرم آباد حیاتی و ضروری است که بنا به دلایل مختلف وضعیت مناسبی ندارد لذا لازم است در روند ساخت آن تسریع صورت گیرد.

بنابراین گزارش بحران آب به‌ویژه در روستاهای استان لرستان به سریالی تکراری تبدیل‌شده است، سریالی که هر بار در روایتی مشابه دریکی از شهرستان‌های استان اکران می‌شود تا هرساله کم‌وبیش مردم و مسئولان با این معضل درگیر باشند و تدابیر اندیشیده شده تنها نقش مُسکن را بازی کنند.

این در حالی است که استان لرستان به‌رغم دارا بودن ۱۱ درصد آب‌های جاری کشور سهمی کمتر از یک درصد در مهار آب‌ها داشته است.