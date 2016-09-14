به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس حوزه علمیه اصفهان، نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور سهشنبه شب با آیت اللهالعظمی مظاهری دیدار و گفتگو کرد.
آیت الله مظاهری در این دیدار با تقدیر و تشکر فراوان از تلاشها و فعالیتهای شبانهروزی دولت، صبر و بردباری در قبال تنشها و مشکلات گوناگون را رمز اصلی توفیقات دولت برشمرد و تأکید کرد: اگر بعضی بیمهریها و تنشهای بیفایدۀ سیاسی نبود، قطعاً راه برای فعالیت بیشتر دولت هموارتر بود، ولی در همین مدت نیز عملکرد دولت در اصلاح برخی از اشکالات و استقامت در برابر مشکلات، تحسین برانگیز است.
وی آرامش و امید مردم را سرمایۀ بزرگی برای دولت دانسته و با تأکید بر اینکه در نگاه و تحلیل مردم، نزاعهای سیاسی، نه تنها بیاهمیت، بلکه خسته کننده است، ضرورت پرهیز از دامن زدن به اینگونه تنشها را یادآور شده و گفت: حداقل ضرر تنشهای سیاسی، توقف یا کند شدن خدمت به مردم و غفلت از وظایف اساسی است و همۀ جناحها و فعالان سیاسی و اشخاص تأثیرگذار در اجتماع باید با توجه به این نکته، در حفظ و حراست از آرامش روانی اجتماع و صیانت از امیدواری مردم به دولت و نظام جمهوری اسلامی تلاش و جدیت کنند.
رئیس حوزه علمیه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع برجام و مسایل گوناگون مربوط به آن، برجام را از حیث کلی یکی از افتخارات سیاست خارجی دولت برشمرده و با تقدیر از شخص رئیس محترم جمهور و مسئولان سیاست خارجی کشور بهویژه وزیر محترم امور خارجه، حمایت و پشتیبانیهای مقام معظم رهبری از این مسئولان را سرمایهای باارزش دانست و تأکید کرد: امریکاییها و البته در پشت صحنه، صهیونیستها بهدنبال بدعهدی و برهم زدن برجام هستند و همۀ نیروهای انقلاب و نظام باید ضمن مراقبت از این دسیسهها، مواظب باشند که با تفرقه افکنی و تخریب و توهین به مسئولان دلسوز و پاک نهاد دولت، خصوصاً مسئولان دستگاه سیاست خارجی، در مسیری که مورد علاقۀ دشمنان اسلام و انقلاب، یعنی امریکا و صهیونیستهاست، حرکت نکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، عمدۀ مشکلات اساسی کشور در شرایط کنونی را مسائل اقتصادی، فرهنگی و اداری دانست و گفت: اقتصاد کشور ما متأسفانه بیمار است و علاج این بیماری به آسانی ممکن نیست، بلکه هم به برنامهریزی کلان و هم به صبر و استقامت و هم به تلاش و فعالیت جدی مسئولان مربوطه نیاز دارد.
وی برخوردهای سیاسی تنشزا و متهم کردن این و آن را یکی از مشکلات فراروی علاج بیماری اقتصاد دانست و گفت: حرکتهای سیاسی و جناحی و اتهام زنیهای پر از گناه و افشاگریهای متقابل، نه تنها هیچ کمکی به اصلاح اقتصاد و ریشهکن کردن فساد اقتصادی نخواهد کرد، بلکه علاوه بر اینکه مسیر حرکت صحیح را منحرف خواهد کرد، مشکلات تازهتری را نیز ایجاد میکند.
آیتالله مظاهری رضایتمندی مردم از حکومت و دولت را یک سرمایۀ مورد نیاز برای نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد و افزود: هم دولت و هم سایر دستگاههای نظام اسلامی برای مقبولیت و وجاهت خود بهطور جدی به رضایت هرچه بیشتر مردم نیازمندند و از این جهت باید برای اصلاح نظام اداری هم که مبتلا به اشکالات جدی است، چارۀ اساسی اندیشیده شود.
وی در این زمینه به درک و شعور بالای مردم برای استقامت در برابر مشکلات گوناگون اشاره کرد و با ستایش از درک و فهم غیرتآمیز ملت ایران، مردم را ولی نعمت مسئولان و خدمتگزاران نظام اسلامی دانست و تأکید کرد: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم زیاد است، باید رعایت حال آنان خصوصاً در مسایل مالیاتی و جذب سرمایههای مفید و امثال آن تلاش بیشتری بشود و از برخوردهای بیمبنا و سلیقهای به شدت پرهیز شود، چراکه دولت و کل نظام جمهوری اسلامی، برای تحکیم و تثبیت هرچه بیشتر، به رضایت ملت نیاز دارد و بنابراین از هر حرکتی که در نظام اداری منجر به ناراضی تراشی میشود، باید به شدت پرهیز کرد.
رئیس حوزه علمیه اصفهان سومین معضل مهم در کنار معضلات اقتصادی و اداری را مشکلات اخلاقی دانست و با تأکید بر ضرورت التزام همگان به صیانت از ارزشهای دینی و آرمانهای اخلاقی افزود: اگرچه نقش دولت در این زمینه بسیار با اهمیت است، ولی حل معضلات اخلاقی جامعه کاری نیست که فقط از دولت یا یک دستگاه خاص مورد انتظار باشد، بلکه باید همۀ دستگاهها و همۀ گروهها با وحدت کلمه و همدلی و گفتگو و تفاهم در این امر مهم قیام و اقدام کنند و باید توجه داشت که با هوچیگری و متهم کردن این و آن، کاری در این خصوص نمیشود کرد.
وی در پایان سخنان خود از تلاش دولت در زمینۀ اقتصاد مقاومتی نیز تقدیر کرد و افزود: موضوع اقتصاد مقاومتی با تأکیدات خاصی که مقام معظم رهبری در این خصوص اظهار کردهاند، یک موضوع با اهمیت است که نباید در چارچوبهای سیاسی و جناحی مورد تحلیل و تفسیر قرار بگیرد، بلکه باید با برنامهریزی و همت و جدیت در این مسیر حرکت کرد و اقداماتی که دولت خدمتگزار در این زمینه آغاز کرده است، مورد تحسین و تقدیر است.
در ابتدای این دیدار نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور با ابلاغ سلام دکتر روحانی، رئیس جمهور، حمایت و پشتیبانیهای مراجع تقلید از دولت را یک سرمایۀ باارزش برای دولت خدمتگزار دانسته و با بیان جهتگیریهای اصلی این دولت در اصلاح مشکلات و تنگناهای اقتصادی و نیز ایجاد آرامش و تعادل در جامعه، بر توجه و دغدغۀ خاطر دولت نسبت به مسایل اخلاقی و حفظ ارزشهای معنوی و اسلامی در جامعه تأکید کرد.
وی با ارائۀ گزارشی از شرایط جهانی و منطقهای و دسیسههای مخالفان و دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، به چالشهای پیش رو در زمینههای اقتصادی خصوصاً موضوع بیکاری و ضرورت ایجاد سالیانه یک میلیون شغل در کشور و نیز ضرورت جذب سرمایههای مفید در جهت رشد اقتصادی کشور اشاره کرده و اظهار امیدواری کرد که با وحدت و همدلی میان همۀ دستگاهها و حمایتهای مراجع تقلید راه برای خدمت هرچه بیشتر دولت به مردم هموار شود.
وی همچنین پس از پایان سخنان حضرت آیتالله العظمی مظاهری، سخنان معظّمله در حمایت از دولت را بسیار دلگرم کننده و امید بخش دانسته و از پشتیبانیهای همیشگی معظمله از دولت خدمتگزار، تشکر و سپاسگزاری کرد.
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