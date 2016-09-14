بیشترین فعالیت اینترنتی جوانان ایرانی/۲۸ میلیون نفر عضو تلگرام

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فتوره چی در نشست «شبکه های مجازی، دانشگاه و سیاست های فرهنگی» با اشاره به تفاوت استفاده ایرانی ها و فرانسوی ها از شبکه های اجتماعی افزود: کشور فرانسه بین کشورهای اروپایی جایگاه چهارم را از لحاظ تعداد کاربران و نحوه استفاده از شبکه های مجازی دارد. شاید دو سوم مردم فرانسه از اینترنت برای انجام امور روزمره استفاده می کنند و حدود ۹۰ درصد دانش آموخته ها از اینترنت با کارکردهای مختلف استفاده می کنند.

وی ادامه داد: تحقیقات نشان می دهد کاربردهای فرهنگی مثل استفاده از موسیقی یا استفاده از بازی های مجازی، در اولویت کاربران نوجوان است.کاربردهای ارتباطی بین جوانان ۱۸ تا ۲۵ سال بیشتر است و بیشترین وابستگی کاربران نوجوانان فرانسوی مربوط به بازی های خلاقانه است اما در ایران جوانان دنبال دوست یابی و تعاملات مجازی هستند.

مدیر گروه موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت شرایط در کاربری اینترنت عنوان کرد: کاربری اینترنت بسته به اینکه در چه جامعه و در چه شرایط فرهنگی هستند، متفاوت است. یک نظریه پرداز معتقد است هر جامعه ای برای کاربردهای جدید ارزش خاصی قائل می شود و به سمت کاربری های جدید می رود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال های آینده وضعیت بهتری داشته باشیم اما در سالهای گذشته بیش از یک میلیون کاربر ایرانی از سایت های غیر اخلاقی بازدید کرده اند.

۲۸ میلیون ایرانی عضو تلگرام هستند

در ادامه این نشست محمد آقاسی مدیرعامل موسسه افکار سنجی دانشجویان ایران درباره شبکه های اجتماعی عنوان کرد: یکی از مسائلی که باعث می شود احساس کنیم شبکه های اجتماعی افکار خود را به مردم ارائه می دهند و تحمیل می کنند این است که اخبار زودتر از مطبوعات از طریق این شبکه ها منتشر می شود.

وی ادامه داد: همزمان با ورود تلگرام کمپین های مجازی شکل گرفت و ۵۰ درصد مردم گفتند که از وجود کمپین ها مطلع شده ایم که ۴۰ درصد مربوط به شبکه های اجتماعی است. وقتی دانشگاهیان را بررسی می کنیم ۴۷ درصد و دانشجویان ۵۲ درصد با این شبکه ها مرتبط هستند.

مدیرعامل موسسه افکار سنجی دانشجویان ایران با بیان اینکه ما، بین عضویت در شبکه های اجتماعی و استفاده از آن تفاوت قائلیم، خاطرنشان کرد: طبق نظرسنجی که انجام داده ایم ۵۳ درصد مردم عضو شبکه های اجتماعی هستند و تلگرام بیشترین محبوبیت را دارد که چیزی برابر ۲۸ میلیون نفر می شود. از هر ۱۰۰ مرد ایرانی ۵۵ نفر و از هر ۱۰۰ زن ایرانی ۵۱ نفر عضو شبکه های اجتماعی هستند.