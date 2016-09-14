چرا نماینده مجلس به المپیک سفر کرده بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون در واکنش به انتقاد از سفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به برزیل به منظور دیدن مسابقات پارالمپیک ریو، گفت: معمولا سفرهای خارجی زیاد انجام می‌شود و می‌توان گفت همزمان با این سفر ده‌ها ماموریت توسط نمایندگان انجام شده است؛ لذا معلوم نیست چرا نسبت به این سفر واکنش نشان داده شده است.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس به عرصه پارالمپیک توجه خاصی داشته و کمیسیون ها و فراکسیون ها ارتباط خوبی با چنین بخش‌های ورزشی دارند که خوشبختانه می‌توان آثار مثبت اقدامات انجام شده در بخش ورزش را دید، اظهارکرد: به همین منظور کمیته ملی المپیک از نمایندگان به منظور حضور در مسابقات پارالمپیک دعوت کرد.

وی با بیان اینکه دیدار با رییس کمیته بین المللی پارالمپیک و ورزشکاران از جمله برنامه‌های سفر نمایندگان خانه ملت به کشور برزیل است، ادامه داد: در دیدار حضوری متوجه شدیم می‌توان با سرمایه گذاری در برخی از رشته‌ها امکان دستیابی به مدال وجود دارد و این درحالی است که برخی افراد بدون برخورداری از امکانات توانسته اند به مدال برسند لذا می‌توان با سرمایه گذاری در مناطق مختلف به مدال‌های بیشتری رسید.

تاجگردون ادامه داد: اظهارنظرهای انجام شده مبنی بر اینکه میشد دستاورهای سفر به برزیل را بدون انجام چنین سفری به دست آورد، نشان دهنده عدم آشنایی افراد با کارکرد مجلس شورای اسلامی و ظرفیت کمیسیون ها است؛ شخصا به عنوان رییس یکی از کمیسیون‌های مجلس در هر ماه به چندین سفر دعوت می‌شوم ولی شاید در طول یک سال به یک یا دو سفر بروم لذا ولعی برای سفر خارجی بین نمایندگان وجود ندارد.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه کمیته ملی المپیک اقدامات خوبی در حوزه ورزش انجام داده و با توجه به شناسایی ظرفیت، هم اکنون دنیا نگاه خاصی به ورزش ایران دارد، افزود: با توجه به نگاه ویژه به کشورمان، خوشبختانه کاروان المپیکی ایران با صلابت در مسابقات حاضر شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی معتقد هستند که چنین سفرهایی جنبه تفریحی و تشریفاتی دارد و نمایندگان حق ماموریت دریافت می‌کنند، گفت: شخصا هیچ حق ماموریتی برای این سفر دریافت نکرده‌ام.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاد دیگری مبنی بر اینکه در شرایط اقتصادی کشور و عدم امکان اعزام مربیان به مسابقات برزیل، چنینی سفری ضرورت نداشته است، خاطرنشان کرد: از عدم اعزام مربیان به مسابقات ریو ۲۰۱۶ اطلاعی ندارم ولی مجلس شورای اسلامی پشتیبان کمیته ملی المپیک است و وقتی رییس کمیته بین المللی پارالمپیک حضور نمایندگان پارلمانی ایران در کنار ورزشکاران را مشاهده می‌کند حتما دستاوردهای خوبی به همراه دارد از این رو انجام چنین سفرهایی خوب بوده و ضرورت دارد و آثار مثبت سفرهای پارلمانی را در تمام حوزه‌ها می‌توان دید.