کشف شهاب سنگ ۳۰ تنی در آرژانتین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ساینس الرت، این شهاب سنگ با وزن ۳۰ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم توجه کارشناسان زمین شناسی و علوم فضایی را به خود جلب کرده است.

این کشف مهم در فاصله ۱۰۷۸ کیلومتری جنوب غرب بوینس آیرس، مرکز آرژانتین روی داده است. تصور می شود این شهاب سنگ حدود ۴ هزار سال پیش و در حین بارشهای شهاب سنگی به زمین برخورد کرده باشد.

درحالی که این شهاب سنگ با وزن کمی بیش از ۳۰ تن به عنوان دومین شهاب سنگ بزرگ شناسایی شده در زمین به حساب می آید اما دانشمندان قضاوت در این زمینه را زود می دانند و از لزوم اندازه گیریهای دقیق تر خبر می دهند.

رکورد بزرگترین شهاب سنگ شناسایی شده در زمین متعلق به سنگی به نام Hoba است که ۶۶ تن وزن دارد. این سنگ فضایی حدود یک قرن پیش در نامیبیا کشف شد.

نکته جالب توجه این است که Hoba به دلیل بزرگی قابل توجهی که دارد در همان نقطه ای که شناسایی شده باقیمانده و اطلاعاتی از دل آن به دست نیامده است. تصور می شود این شهاب سنگ حدود ۸۰ هزار سال پیش به زمین برخورد کرده باشد. دانشمندان عمر آن را بین ۱۹۰ تا ۴۱۰ میلیون سال عنوان کرده اند.

شهاب سنگ بزرگ دیگری که می تواند رقیب سنگ تازه شناسایی شده باشد El Chaco نام دارد که با ۳۷ تن وزن در همان اطراف کشف شده است.