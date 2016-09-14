موسی رهنمایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر حدودا هشت هزار دامداری صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی در سطح استان اصفهان وجود دارد که اکثر آنها در حال ورشکستگی است.

وی در پاسخ به اینکه آیا در نخستین جلسه بررسی چالش ها و مشکلات دامداری ها از سوی اتاق بازرگانی استان اصفهان، که چند هفته پیش برگزار شد نتیجه‌ای یا مصوبه‌ای هم برای رفع مشکل دامداران حاصل شد یا خیر، بیان داشت: ورشکستگی دامداری ها با جلسات قابل رفع نیست و همین برگزاری جلسات که هیچ خروجی هم ندارد، عامل اصلی ورشکستگی شده است.

رئیس اتحادیه دامداران اصفهان گفت: خسارت عدم اجرای قوانین حمایتی از دامداران بیش از خشکسالی‌ در ورشکستگی‌ دامداری‌ها تاثیرگذار بوده است.

وی اعلام کرد: سال گذشته ۴۸ هزار تن کره وارد کشور شد که باید با قیمت ارزان‌تری به دست مصرف کننده می‌رسید اما این میزان واردت هیچ کاهش قیمتی برای مصرف کننده نداشت.

رهنمایی بیان کرد: عدم اجرای ماده ۲۰ خرید تضمینی محصولات دامی که در هیچ بودجه سنواتی دیده نشده، ضربه سختی به دامداری‌ها زده است.

وی در ارتباط با مصوبه جدید فرمانداری اصفهان در حوزه بی خطر سازی پسماندهای دامپزشکی گفت: پسماندهای دامپزشکی آنقدر نیست که بخواهند دامداران را موظف به بی خطر سازی آن کنند.

رئیس اتحادیه دامداران اصفهان با بیان اینکه دامداران تاکنون هر یک به یک شیونه‌ای پسماندهای دامپزشکی را دور می ریخته اند و این کار یک شیوه ثابتی نداشته است، گفت: معمولا این پسماندها یا در یک کیسه جدا گذاشته یا دفن می شد و روشی برای بی خطر سازی یا دفن واحد آن وجود نداشته است.