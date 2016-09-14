«کاراپتیان» نخست وزیر ارمنستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرژ سرکیسیان» رئیسجمهور ارمنستان، «کارِن کاراپِتیان» یک تکنوکرات طرفدار روسیه را به عنوان نخستوزیر جدید این کشور منصوب کرد.
کاراپتیان ۵۳ ساله سابقاً شهردار ایروان بود و سمتهای بالایی در شرکت «مِزریجن گاز» از شرکتهای تابع شرکت گازپروم روسیه و همچنین گازپروم بانک (مستقر در مسکو) داشت.
هوویک آبراهامیان، نخستوزیر پیشین ارمنستان چندی قبل در پی بحران گروگانگیری در این کشور و نارضایتی عمومی به دلیل ناکارآمدی دولت در حل فوری این بحران استعفا کرد.
بحران گروگانگیری از ۲۷ تیر امسال با اشغال یک مرکز پلیس توسط مخالفان مسلح دولت در ایروان آغاز شد و پس از دو هفته مذاکرات و درگیری در نهایت در ۱۰ مرداد به پایان رسید.
در جریان این بحران چند افسر عالیرتبه به گروگان گرفته شده بودند و دو افسر پلیس نیز کشته شدند.
گروگانگیران مسلح خواستار آزادی ژیرایر سفیلیان، رهبر مخالفان دولت و استعفای رئیسجمهور شده بودند.
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