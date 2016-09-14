نظارت بهداشتی دامپزشکی بر بیش از ۷ هزار دام قربانی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان کرمانشاه، نادر پرور به تشریح عملکرد نظارت های بهداشتی و شرعی اداره کل دامپزشکی استان بر دام های قربانی در روز عید سعید قربان پرداخت و اظهار داشت: در این مدت تعداد ۷ هزار و ۴۰۱ رأس دام زنده شامل گوسفند، گاو و بُز بازرسی شد.

وی همچنین از بازرسی و نظارت بهداشتی و شرعی بر لاشه یک هزار و ۱۸ رأس دام در عید سعید قربان خبر داد و گفت: ۴ لاشه غیر قابل مصرف دام نیز به میزان ۱۰۱ کیلوگرم توسط کارشناسان بهداشتی این اداره کل ضبط شد و لاشه ۴۰ رآس دام نیز با نظارت های دقیق کارشناسان دامپزشکی اصلاح گردید.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در عید سعید قربان ۵۳ اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی کرمانشاه بر دام های قربانی نظارت بهداشتی و شرعی داشتند و ذبح دام به صورت رایگان در تعداد ۱۴ کشتارگاه فعال استان صورت گرفت.

پرور با بیان اینکه در عید قربان ۱۵ مکان عرضه و فروش دام قربانی در سطح شهر کرمانشاه در نظر گرفته شده بود، افزود: کارشناسان دامپزشکی نیز با حضور در این مکان ها نسبت به معاینه و بازدید و همچنین در صورت اعلام نیاز توسط خیرین، ناظر بر لاشه دام های قربانی بودند.

این مقام مسئول اضافه کرد: شهروندان همچنین از خدمات رایگان نظارت بهداشتی و شرعی بازرسان دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از طریق شماره چهاررقمی ۱۵۱۲ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ بهره مند شدند.