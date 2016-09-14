آغاز طرح فرهنگی رویش برای دانشجویان جدیدالورود علوم پزشکی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر دیمی مدیر تعالی فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام این خبر افزود: دهمین دوره از طرح فرهنگی رویش، ششم مهر آغاز و برنامه های ابتدایی آن به مدت سه روز انجام می شود.

وی افزود: آموزش مهارت های ارتباطی و زندگی، مهارت های مطالعه در خوابگاه، معرفی اساتید مشاور فرهنگی و آشنایی با اداره ها و واحدهای دانشگاه، از جمله برنامه های متنوع در این سه روز است.

مدیر تعالی فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: با توجه به لزوم آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان جدید با ویژگی های فرهنگی، جغرافیایی و عقیدتی شهر شیراز، برنامه هایی برای دانشجویان دختر و پسر به صورت جداگانه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: معرفی کانون های دانشجویی و اهمیت فرهنگی عملکرد آن، برنامه های گردشگری، بازدید روزانه از اماکن و محل های دیدنی شیراز و زیارت حرم حضرت احمدبن موسی(ع) در روزهای مختلف طرح رویش از جمله دیگر برنامه های دانشگاه است.

دیمی، از برگزاری نشستی توجیهی با موضوع مهارت ارتباط با فرزندان، برای والدین دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شیراز در روز نهم مهر خبر داد و گفت: در این نشست اساتید مطرح کشوری، مباحث مهم فرزندپروری و مهارت های رابطه صحیح با فرزندان نوجوان و جوان را آموزش می دهند.

وی درباره ویژگی های دهمین طرح بزرگ رویش دانشگاه، با بیان اینکه اجرای درصد بالایی از برنامه ها، از سوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، صورت می گیرد، اضافه کرد: هدف از برگزاری این طرح بزرگ، ایمن سازی جوانان در برابر انحرافات احتمالی و پیشگیری از خروج آنها از مسیر صحیح زندگی و اخلاق اسلامی، است.

دهمین دوره طرح رویش، با ابتکار فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است، که به مدت هشت هفته، به طول می انجامد.