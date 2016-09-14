انفجار در کابل یک کشته و سه زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری «پژواک»، انفجار مین مغناطیسی در شهر کابل، باعث کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن سه تن دیگر شد.

«همایون عینی» مقام ارشد پلیس در کابل گفت: این انفجار، حوالی ساعت هشت صبح امروز در «نوآباد» منطقه دهمزنگ صورت گرفت.

وی هدف از انفجار را ایجاد ناامنی و نگرانی میان مردم خواند و افزود: پلیس بررسی و تحقیقات خود را پی بردن به عاملان این انفجار تروریستی شروع کرده است.

«نجیب الله یکتن» از ساکنان منطقه «نوآباد» دهمزنگ گفت: دراین انفجار یک نیروی پلیس کشته و سه تن دیگر زخمی شده اند.