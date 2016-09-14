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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۵۰

سرپرست معاونت اجتماعی انتظامی استان همدان خبرداد:

رضایت ۹۴درصدی مراجعان از خدمات مراکز مشاوره انتظامی دراستان همدان

رضایت ۹۴درصدی مراجعان از خدمات مراکز مشاوره انتظامی دراستان همدان

همدان- سرپرست معاونت اجتماعی انتظامی استان همدان از رضایت ۹۴ درصدی مراجعان از خدمات مراکز مشاوره انتظامی در استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  حسین بشری صبح چهارشنبه در بازدید مراکز مشاوره انتظامی همدان با اشاره به نقش خدمات مشاوره ای در مصالحه و سازش گفت: شاهد رضایت ۹۴ درصدی مراجعان از خدمات مشاوره ای انتظامی در استان همدان هستیم.

بشری با بیان اینکه پلیس نقش موثری در پیشگیری مسائل اجتماعی دارد گفت: نیروی انتظامی یک نهاد مردم محور بوده و رضایت مردم از عملکرد پلیس مهمترین فاکتور سنجش موفقیت ما در حوزه شغلی خود است.

وی با بیان اینکه سنجش کیفیت ارائه خدمات به شهروندان و مراجعین نه تنها در مدیریت برنامه ها به ما کمک می کند بلکه به نوعی هزینه های اقتصادی جامعه را در تأمین نظم و امنیت اجتماعی کاهش می دهد، عنوان کرد: مراکز مشاوره در ناجا به همین منظور و با هدف کاهش هزینه های انتظامی و قضایی، پیشگیری اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده شکل گرفته که خوشبختانه با استقبال بی نظیر مردم و مراجعین همراه بوده است.

وی ادامه داد: به نوعی این مراکز و دوایر امروز به یک مطالبه مردمی تبدیل شده و سهم قابل توجهی را در برنامه های سالانه ناجا به خود اختصاص داده است.

بشری عنوان داشت: معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان ضمن تجهیز و توسعه مرکز و به کارگیری نیروهای متخصص و با تجربه در حوزه مشاوره و مددکاری، انجام نظر سنجی از کیفیت این خدمات را به مراجعین در دستور کارخود قرار داده است.

وی ادامه داد: بر اساس نتایج کسب شده از آخرین نظرسنجی ها و تحلیل های آماری به عمل آمده ۶۶ درصد از مراجعین این مجموعه را زنان و ۳۴ درصد را مردان با میانگین سنی ۳۰ سال به خود اختصاص داده اند.

وی گفت: همچنین ۳۲ درصد مراجعان از خدمات مشاوره خانوادگی و ۶۶ درصد از سایر خدمات شامل تربیتی، فردی، تحصیلی، حقوقی، اعتیاد، انتظامی و مددکاری اجتماعی بهره مند شده اند.

سرپرست معاونت اجتماعی انتظامی استان همدان گفت: به طور میانگین ۹۴.۲ درصد از مراجعین در حد خیلی خوب و خوب از نحوه دسترسی به مرکز، برخورد پرسنل، امکانات و خدمات، اعتماد به مشاور، تشخیص مشکل توسط مشاور و تأثیرگذاری مشاور مربوطه در حل مشکل خود ابراز رضایت داشته اند.

کد مطلب 3768961

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