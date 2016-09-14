بررسی ترکیب پرسپولیس برای دیدار با استقلال/ابهام درحضور یک بازیکن

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: هفته ششم لیگ شانزدهم در حالی روز جمعه به اوج حساسیت خود خواهد رسید که هنوز به درستی مشخص نیست استقلال و پرسپولیس با کدام ترکیب گام در دربی هشتاد و سوم خواهند گذاشت. با این حال بررسی دیدارهای گذشته تاحدود زیادی ترکیب سرخپوشان را مشخص خواهد کرد.

پرسپولیس در پنج هفته ابتدایی لیگ برتر کمتر تغییری را در ترکیبش انجام داده و معمولا با یک ترکیب ثابت به میدان رفته است. تنها تغییری که سرخپوشان در این پنج هفته داشته‌اند بازگشت مهدی طارمی به جای علی علیپور در ترکیب اصلی بود. تنها یک هفته پس از این تغییر وحید امیری در بازی تیم ملی دچار مصدومیت شد و علیپور به جای وی به ترکیب بازگشت.

البته برای دربی هم به نظر نمی‌رسد که برانکو ایوانکویچ به ترکیب تیمش دست بزند و از همان نفراتی که در مسابقات قبلی برای تیمش به میدان رفته اند و با هم هماهنگ هستند استفاده خواهد کرد.

اگر مساله غیرمنتظره‌ای برای تیم برانکو رخ ندهد، علیرضا بیرانوند، سیدجلال حسینی، محمد انصاری، محسن ربیع‌خواه، حسین ماهینی، کمال کامیابی‌نیا، محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، امید عالیشاه، علی علیپور و مهدی طارمی یازده بازیکنی هستند که در دربی هم برای سرخ‌پوشان به میدان خواهند رفت.

تنها ابهامی که در مورد ترکیب پرسپولیس وجود دارد این است که آیا برانکو از رامین رضاییان در ترکیب اصلی تیمش استفاده خواهد کرد یا اینکه او را همچنان روی نیمکت قرار خواهد داد. این احتمال وجود دارد که سرمربی سرخ ها پست ماهینی را عوض کند و رامین راضاییان را در پست تخصصی اش بازی بدهد.

پرسپولیس تاکنون نتایج بدی در لیگ نگرفته و با دو تساوی و سه پیروزی در صدر جدول قرار دارد. برانکو هم چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کردکه به ترکیب تیم برنده اش دست نمی‌زند. باید دید این بار حساسیت این مسابقه برانکو را مجبور به تغییر می‌کند یا خیر؟