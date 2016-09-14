به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری خوزستان، در حکمی از سوی سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور دکتر شریعتی استاندار خوزستان به سمت فرمانده قرارگاه پدافند زیستی استان خوزستان منصوب شد.

در حکم انتصاب شریعتی آمده است: به استناد بند پنجم سیاست های کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل، ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا و در اجرای مصوبات ابلاغی کمیته دائمی پدافند غیرعامل به شماره ۱۴۴/۳۱۵/۱۲۷ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ در خصوص تشکیل قرارگاه پدافند زیستی (شفا) و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، جنابعالی را به سمت فرمانده قرارگاه پدافند زیستی استان خوزستان منصوب می نمایم.

در حکم سرلشکر باقری در خصوص وظایف این سمت عنوان شده است: امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) و تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای عزیز(مدظله العالی) و در چارچوب سیاست ها و حمایت های دولت تدبیر و امید، در اجرای وظایف و ماموریت های محوله با اولویت فرهنگ سازی، ایمنی و مصون سازی زیرساخت ها به منظور ارتقا و آمادگی و توانمندی مقابله با تهدیدات پیش رو در سلسله مراتب قرارگاه های عملیاتی مذکور در سازمان پدافند غیر عامل کشور موفق و موید باشید. از کلیه دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح انتظار دارم حداکثر همکاری و مساعدت را مبذول نمایند.