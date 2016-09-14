به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رضا اسدی فرد، با اشاره به تسهیل فرآیند دریافت خدمات آزمایشگاهی با ایجاد سامانه درخواست ثبت خدمت توسط پژوهشگران، گفت: با اضافه شدن این سامانه به کارتابل مشتری در شبکه آزمایشگاهی اعضای باشگاه مشتریان می‌توانند خدمات آزمایشگاهی درخواستی خود را انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه در این صورت درخواست مورد نظر به کارتابل آزمایشگاه برای بررسی و تکمیل فرآیند ثبت خدمت ارسال می‌شود، افزود: بعد از ثبت نهایی خدمت توسط مرکز آزمایشگاهی، پیامک و ایمیل اطلاع‌رسانی ثبت خدمت از سوی شبکه برای مشتری ارسال می‌شود.

آسان‌تر شدن دریافت خدمات آزمایشگاهی پژوهشگران

اسدی فرد، امکاناتی همچون امکان انتقال به فرد دیگر، مشاهده فهرست اعتبارات منتقل شده، فهرست اعتبارات و خدمات دریافت‌شده را از دیگر مزایای این سامانه برشمرد و افزود: با استفاده از امکانات فراهم شده، اعضای هیأت علمی که دارای اعتبار طرح تخفیف ویژه اعضای هیأت علمی ۱۵ دانشگاه برتر کشور هستند می‌توانند بخشی از اعتبار خود را برای دریافت خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان منتقل کنند.

بهره‌مندی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها از طرح تخفیف ویژه

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی با اشاره به رشد اعضای هیأت علمی تحت پوشش طرح تخفیف ویژه گفت: تاکنون بالغ بر ۴۷۰ درخواست از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها برای بهره‌مندی از خدمات طرح تخفیف ویژه ثبت شده است.

وی افزود: همچنین ۴۷ منتخب پسادکتری تا سقف ۵۰ میلیون ریال، ۴۷ سرآمد علمی ایران تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال و ۵۵ منتخب تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال و نیز بیش از یک‌هزار فرد معرفی شده از سوی ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی، از تسهیلات رایگان استفاده از خدمات آزمایشگاهی بهره‌مند شده‌اند.