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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

نماینده سراب در مجلس خبر داد:

اعلام آمادگی روسیه برای سرمایه گذاری در مجتمع نفلین سینیت سراب

اعلام آمادگی روسیه برای سرمایه گذاری در مجتمع نفلین سینیت سراب

سراب - نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی گفت: روسیه آمادگی خود را به صورت کتبی برای حضور و به سرانجام رساندن طرح مجتمع نفلین سینیت سراب اعلام کرده است.

یوسف داودی در حاشیه نشست دهیاران  شهرستان سراب به مهر گفت: با توجه به اینکه کشور روسیه تنها دارنده تکنولوژی تولید پودر آلومینا از ماده اولیه نفلین است، این کارخانه باید با مشارکت مستقیم این کشور وارد فاز اصلی اجرایی شود.

وی از اعلام آمادگی کتبی روسیه برای حضور و به سرانجام رساندن طرح مجتع نفلین سینیت در سراب نیز خبر داد و افزود: برای تسهیل و روان سازی امور حتی روسیه پیشنهاد ضمانت طرح از سوی ایمیدرو را پذیرفته تا در گیر و دار اداری اجرای این طرح به تاخیر نیافتد.

نماینده سراب و عضو کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تشریح روند فعلی ساخت و تکمیل کارخانه نفلین سینیت سراب اظهار داشت: متاسفانه در سال ۸۵ این طرح به مناقصه رفته و یک شرکت چینی در آن برنده شده اما این تفاهم نامه اجرایی نشده است.                                                                                  

داودی با اشاره به انجام پیگیری های مستمر در مورد شتاب گرفتن اجرای طرح عظیم نفلین سینیت از مسئولان ارشد وزرات صنایع و مسئولان طرح یادآور شد: تولید آلومینا از ماده نفلین علاوه بر آنکه می تواند از واردات ماده بوکسیت به کشور بکاهد، چهره منطقه و حتی استان را دگرگون خواهد ساخت.

کد مطلب 3768991

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