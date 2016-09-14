به گزارش خبرگزاری مهر، : هیاتی متشکل از اساتید و روسای دانشگاه جان نزبیت، دانشکده فلسفه دانشگاه نووی ساد، دانشکده الهیات دانشگاه بلگراد و دانشگاه کراگویواتس از کشور صربستان با حضور در دانشگاه علوم پزشکی تهران با فعالیت های آموزشی، پژوهشی و خدمات بهداشت و درمانی این دانشگاه آشنا شدند.
دکتر مسعود یونسیان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به این دیدار گفت: با اینکه در این تیم فقط دانشگاه کراگویواتس در حوزه پزشکی فعالیت دارد و با دانشگاههای دیگر اشتراک رشته نداریم اما آنان علاقهمند به بازدید و ایجاد زمینههای همکاری با یکی از بزرگترین دانشگاههای ایران بودند؛ طبیعی است که ما هم پذیرای آنان بودیم.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به نکته قابلتوجه در این دیدار گفت: آنان اظهار داشتند که آنچه ما از ایران در مطبوعات غرب میخوانیم با آنچه که در اینجا میبینیم کاملاً متفاوت است و دیدن ایران بسیار بیشتر از مطالعه درباره آن به ما اطلاعات میدهد.
دانشگاه دولتی کراگویواتس با ۴۰ سال سابقه در ۱۴۰ کیلومتری پایتخت صربستان قرار دارد. در این دانشگاه، بیش از ۱۴ هزار دانشجو در ۱۲ دانشکده که در ۶ شهر صربستان واقعشده، مشغول به تحصیلند و دانشکده علوم پزشکی نیز یکی از دانشکدههای این دانشگاه محسوب میشود.
دانشگاه جان نزبیت بزرگترین دانشگاه خصوصی صربستان است و بیش از ۲۶ هزار دانشجو دارد.
دانشکده فلسفه نووی ساد نیز با ۶۰ سال قدمت در شهر نووی ساد (خواهر خوانده اراک) واقعشده است.
دانشکده الهیات دانشگاه بلگراد نیز موسسهای است که در آن حدود هزار و ۸۰۰ دانشجوی دختر و پسر مشغول به تحصیل علوم دینی هستند.
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