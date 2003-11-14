ايران هيچ گونه تخلفي از NPT نداشته است

به گزارش خبرگزاري" مهر" به نقل از اداره كل اطلاعات ومطبوعات وزارت امور خارجه دكتر سيد كمال خرازي در اين ديدار با ابلاغ پيام تبريك رياست جمهوري به نخست وزير ژاپن ، اهتمام دو كشور به افزايش رايزني ها وتبادل نظر مستمر را مورد تاكيد قرار داد.

وزير امور خارجه كشورمان در اين ديدار روند همكاريهاي تهران وتوكيو را روبه رشد خواند وتاكيد كرد دوكشور مي توانند گامهاي بلندتري در مسير تقويت همكاريها بر دارند .

دكتر خرازي موانع وروند همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي ومذاكرات تهران با سه كشور اروپايي را تشريح كرد وتوافقات انجام شده در اين مذاكرات را سازنده وثمره بخش توصيف نمود .

وزير امور خارجه خاطر نشان كرد: شفافيت وافزايش اعتماد سازي دو محور مهم مورد توجه تهران است وعزم جمهوري اسلامي ايران بر تقويت همكاري با آژانس استواراست .

دكتر خرازي آمادگي ايران براي امضا پروتكل الحاقي وهمچنين تعليق غني سازي را از اقدامات مهم تهران در روند جاري برشمرد وخاطر نشان كرد: كليه فعاليتهاي هسته اي ايران صلح جويانه بوده وايران هيچ گونه تخلفي از NPT براي استفاده از انرژي هسته اي به منظور مصارف غير صلح آميز ونظامي نداشته است .

وزير امور خارجه تصريح كرد : سياست ايران رفع نگراني ها، ابهامات واعتماد سازي است .

نخست وزير ژاپن نيزدر اين ديدار علاقمندي توكيو برتقويت همكاريها با تهران را ابراز وتصريح كرد : روابط ايران وژاپن مبتني بر دوستي وصميميت است .

كوايزومي گسترش همكاريهاي دوكشور در ابعاد صنعتي وانرژي را مثبت ارزيابي كرد و بررسي راههاي گسترش همكاري وبرنامه ريزي براي آينده از سوي گروههاي كارشناسي دوكشور را مورد تاكيد قرار داد .

نخست وزير ژاپن با اعلام اين كه ايران كشور بزرگي است و داراي ظرفيتهاو امكانات وسيعي براي همكاريها در ابعاد مختلف است، اظهار داشت : براي رشد وتوسعه روابط دو جانبه بايد مشورت وتماس ها تدوام يابد .

نخست وزير ژاپن در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران گفت : ژاپن تلاش هاي تهران وبه ويژه گامهاي آخر ايران در رفع ابهام وافزايش همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي را بسيار مثبت ارزيابي مي كند .

وي تداوم اين روند وهمكاريهاي تهران با آژانس بين المللي انرژي اتمي را مهم بر شمرد .

در اين ديدار همچنين بررسي راههاي همكاري نزديك دو كشور در مسائل منطقه اي از جمله در عراق مورد بحث و گفتگو قرار گرفت ودو طرف از افزايش همكاري ، مشاركت در پروژه هاي بازسازي عراق وتبادل تجربيات استقبال كردند .

کد مطلب 37690