​ساخت بیش از ۵۰۰ وبلاگ شهدا/ شبکه سازی ۱۸۰۰ ایمیل شهدای استان

جواد غلام پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این وبلاگ ها در محیط وبلاگ حزب الله طی دو مرحله رزمایش استانی توسط قرار گاه شباب ساخته شده است.

وی به برگزاری تالارهای متنی با حضور فرمانده سپاه فتح در شبکه اینترانت شباب اشاره کرد و اظهار داشت: در این تالار ها ۱۵۰ سند مربوط به شهدای استان جمع آوری شد.

مسئول کمیته فضای مجازی شهدای استان با بیان اینکه مسابقه کتاب الگوی سوم با موضوع دفاع مقدس برگزار شد، ادامه داد: در این مسابقه بیش از ۴۰۰ پاسخنامه جمع آوری شد.

غلام پور راه اندازی کانال نرم افزار سلام با بیش از ۹ هزارو ۷۵۰ عضو، راه اندازی صفحه اینستاگرامی با بیش از یک هزار و ۳۵۰ عضو و مدیریت تلگرام با بیش از ۴۲۰ عضو را از مهمترین برنامه های این کمیته در فضای مجازی نام برد.

وی یادآور شد: طراحی و تولید نشریه وصال، تولید ویژه نامه مختص روز اجلاسیه، ساخت بیش از ۵۰ نرم افزار آندروید سرداران استان، تولید بیش از ۱۰۰ خبرنامه مجازی، ساخت پوسترهای تبلیغاتی و انتشار در فضای مجازی، ساخت بیش از ۶۵ پوستر با عنوان وصیت نامه شهدا، برگزاری مسابقه آثار شهدا و رزمندگان را از دیگر فعالیت های این کمیته عنوان کرد.