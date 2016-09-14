بزرگترین کتابخانه عمومی خیّرساز کشور در زنجان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی نیک بخش ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: هفتمین کتابخانه عمومی خیریه استان زنجان و بزرگترین کتابخانه عمومی خیّر ساز کشور روز پنج شنبه ۲۵ شهریور افتتاح خواهد شد.

وی اظهار کرد: کتابخانه عمومی خیریه مهندس سید افضل موسوی راس ساعت ۱۱ صبح روز پنج شنبه ۲۵ شهریور طی مراسمی با حضور دکتر جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا مختارپور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، خیرین و مسوولین کشوری و استانی در محل گلشهر کاظمیه زنجان افتتاح و بهره برداری خواهد رسید .

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های استان زنجان گفت: این کتابخانه مرداد ماه سال ۱۳۹۲ طی مراسمی با حضور خیرین و مسوولین کشوری و محلی در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ و زیر بنای ۲۷۰۰ مترمربع کلنگ زنی شد و ین کتابخانه با ۲۰ هزار نسخه کتاب دارای بخشهای مختلفی مانند سالنهای مطالعه برادران و خواهران به صورت مجزا، مخزن کتاب، سالن کنفرانس، مرجع، محققین، نشریات، اینترنت، دفاع مقدس و زنجان شناسی،کلاس آموزشی، نگارخانه و بخش ویژه کودک و نوجوان است.

نیک بخش افزود: این کتابخانه در فاز ۳ شهرک گلشهر کاظمیه- میدان امام علی(ع) - جنب مسجد علی بن ابیطالب(ع) واقع شده است واین کتابخانه به صورت خیّرساز توسط بنیاد فرهنگی مصلی نژاد احداث شده است.

وی ادامه داد: با افتتاح و راه اندازی این کتابخانه، تعداد کتابخانه های عمومی استان زنجان به ۹۲ باب می رسد.