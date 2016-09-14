وزارت نیرو مدیریت منابع آب را به خواست یک وزارتخانه تغییر ندهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری سی‌امین نشست کمیته هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه، موضوع پروژه آب از حوضه کلاس بررسی شد.

در این نشست عیسی کلانتری دبیر و مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه، مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق این ستاد و کارشناسان و مشاوران آن و برخی مدیران وزارت نیرو و مدیران پروژه آب از حوضه کلاس حضور داشتند.

در این نشست کلانتری تیم های کاری مختلف در این پروژه را موظف کر؛ ظرف مدت ۲ ماه آخرین هماهنگی ها را در راستای سرعت گرفتن اجرای پروژه آب از حوضه کلاس انجام دهند تا وقفه ای در جریان اجرای پروژه اتفاق نیافتد.

دبیر و مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه در مورد تخصیص و برنامه ریزی منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز گفت: وزارت نیرو باید تکلیف تخصیص آب کل دریاچه ارومیه را برای سال جاری مشخص و اعلام کنند چقدر آب به این دریاچه تخصیص داده خواهد شد.

وی ادامه داد: البته طبق مصوبه هیات دولت در دو سال گذشته کل آب انتقالی از سد کانی سیب برای دریاچه است.

کلانتری تاکید کرد: تا زمانی که دریاچه ارومیه آب نیاز دارد؛ تخصیص آب دریاچه و نیاز زیست محیطی آن بعد از شرب در اولویت خواهد بود. درنتیجه وزارت جهاد کشاورزی موظف است با افزایش بهره وری آب در حوضه آبریزی دریاچه ارومیه و حتی کل کشور منابع آب کشور در بخش کشاورزی مدیریت کند.

دبیر و مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد: وزارت نیرو مدیریت منابع آب را به خواسته یک وزارتخانه یا سازمان تغییر ندهد. منابع آب کشور محدود است و این منابع را باید به بهترین شکل ممکن مدیریت کرد.