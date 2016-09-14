حجم ترافیک در جاده های زنجان بالا است

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کرد و افزود: تردد در جاده های زنجان در حال حاضر سنگین است و حجم ترافیک بسیار بالا است.

وی از مسافران خواست با توجه به شلوغی جاده‌ها با دقت رانندگی کرده و از سرعت غیرمجاز خودداری کنند چرا که شش ماهه سالجاری علت بیشتر تصادفات در جاده های استان زنجان به علت سرعت غیر از بوده است.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان تأکید کرد: با توجه به اینکه ایام سفرهای تابستانی است، تردد در جاده‌ها بسیار سنگین می‌شود، در این میان رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفری امن و راحت را برای خود و دیگران رقم بزنند.

خوشکام از افزایش محسوس ترددها طی شهریورماه سالجاری در جاده‌های استان زنجان خبر داد و گفت: در حال حاضر حجم تردد سنگین در آزادراه‌های زنجان-قزوین و زنجان-تبریز وجود دارد.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان تصریح کرد: رانندگان در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی استان دقت لازم را داشته و از سرعت غیر مجاز و تخطی از سرعت مطمئنه خودداری کنند چرا که از زمان شروع سفرهای تابستانی بیشترین علت تصادفات سرعت غیر مجاز و توجه نکردن به جلو بوده است.

خوشکام با بیان اینکه از بعد از ظهر تردد در جاده های استان زنجان بسیار سنگین می شود، افزود: مردم به محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ یا از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده ها باخبر شوند.